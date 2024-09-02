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18+
02.09.2024 в 15:19

Объём торгов на Мосбирже в 2024 году может превысить 1 квадрлн рублей

Число частных инвесторов на площадке превышает 33 млн

Московская биржа в этом году рассчитывает преодолеть отметку в 1 квадрлн руб. по объёму торгов. Об этом заявил директор биржи Владимир Крекотень, его слова цитирует «Интерфакс».

Объём торгов по итогам года будет зависеть от многих рыночных факторов, отметил топ-менеджер. С начала года на фондовый рынок Мосбиржи пришли больше 4 млн новых частных инвесторов. Всего же их насчитывается свыше 33 млн.

С января по июль сделки на Мосбирже заключили больше 7,8 млн человек. За весь 2023 год показатель был равен 7,6 млн. Юрлиц, которые проводят сделки через финансовых посредников, на площадке насчитывается 6,2 тыс.

Доля физлиц на рынке акций снизилась за год с 80 до 75%. Связано это с ростом активности других групп клиентов. Так, доля доверительных управляющих выросла с 1,5−2 до 4%.

Мосбиржа
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