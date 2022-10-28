В Монреале заклеили окна домашним насилием

Стремительно приближается Хэллоуин — праздничный период, к которому принято украшать дома самыми жуткими декорациями. В Канаде решили напомнить, что действительно страшные сцены можно встретить регулярно — всё из-за домашнего насилия.

Этот инсайт использовало агентство Rethink в кампании Fear Windows для организации La Maison Grise. Креаторы напечатали баннеры со сценами абьюзивного поведения и заклеили ими окна жилых домов. Так авторы инициативы показали кошмарные истории, которые скрываются в домах жертв домашнего насилия.

Ранее в Канаде появились витрины с «избитыми фруктами» в поддержку жертв домашнего насилия — авторы инициативы разместили на них наклейки с контактами кризисных центров, чтобы сообщить покупателям о существовании абьюз-free пространств.

Также в рамках спецпроекта Hate FM от Sostav и Skillbox эксперты российской рекламной индустрии обсудили социальную кампанию бренда Avon — бесконечный круговорот из манипуляций абьюзера креаторы Marvelous обыграли с помощью метафоры театра.