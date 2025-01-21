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21.01.2025 в 13:44

Минспорт купил онлайн-платформу «Мой спорт»

Аудитория сервиса превышает 2,5 млн пользователей

Министерство спорта России приобрело онлайн-платформу «Мой спорт», ориентированную на спортсменов, их родителей, тренеров, спортивные школы и федерации, региональные и муниципальные органы власти. Акции АО «Мой спорт» министерству обошлись в 100 тыс. руб., при этом рыночная оценка сервиса достигает 1 млрд руб., пишут «Ведомости».

Акции компании по согласованию с правительством России перешли в государственную собственность в декабре прошлого года. На сделку было получено согласие Росимущества.

АО «Мой спорт» было зарегистрировано в 2021 году. Разработкой и внедрением сервиса занималась инвестиционная группа Volga Group Геннадия Тимченко. В проект вложили порядка 1,5 млрд руб. Платформа насчитывает свыше 2,5 млн пользователей, в числе которых 47 тыс. тренеров и 247 тыс. спортсменов, и работает в 68 из 89 российских регионов.

«Мой спорт» позволяет подать заявку на соревнование онлайн, записать ребенка в спортивную школу, найти ближайшие спортобъекты в регионе и многое другое. Сервис интегрируют в государственную информационную систему «Спорт». Минспорт подключит к платформе оставшиеся регионы.

Минспорт Спорт Сделка
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