«МИР один для всех»: к Международному дню защиты детей МТРК «МИР» провела флешмоб

1 июня, в Международный день защиты детей, телерадиокомпания «МИР» реализовала флешмоб «МИР один для всех» — проект, ориентированный на детей, их родителей и всех, кто неравнодушен к вопросу благополучия и безопасности детей.

В рамках одного флешмоба организаторы совместили онлайн- и офлайн-форматы. Для проекта были разработаны брендированные баннеры-раскраски с изображением «круга добра»: детей, стоящих в кругу и держащихся за руки. «Круг добра» является главным символом акции и обозначает ценности, на которых строится счастливое и безопасное детство каждого ребенка: дружбу, добро и единство мира.

В мае 2021 года к партнерству в проекте были привлечены: Музей Победы, Театр кукол им. С. В. Образцова и Арт-медиа проект «Поехали!», реализуемый при содействии Генерального консульства РФ в Марселе и Российского центра науки и культуры в Париже. Каждый из партнеров предоставил свою площадку для размещения брендированного баннера-раскраски. Продвижение проекта велось через официальные сайты и социальные сети телеканала «МИР» и партнеров.

1 июня на площадке Музея Победы на Поклонной горе, в парке Театра кукол им. Образцова и в павильоне «Космос» на ВДНХ были установлены баннеры с логотипами МТРК «МИР» и партнеров, а также стол с набором маркеров и других художественных материалов. За вовлечение гостей в участие во флешмобе отвечали волонтеры-аниматоры в брендированной форме МТРК «МИР».

В течение дня на всех этих площадках дети вместе с родителями и волонтерами принимали участие в раскрашивании баннеров цветными маркерами. Площадки флешмоба стали импровизированными арт-студиями под открытым небом, где каждый художник мог как раскрасить любую деталь рисунка, так и добавить в него что-то свое.

По итогам флешмоба были созданы три красочных баннера, которые затем были переведены в цифровой формат и в качестве праздничных digital-открыток размещены в социальных сетях МТРК «МИР».

Павел Корчагин, генеральный продюсер МТРК «МИР»: Флешмоб стал ярким событием в День защиты детей и завоевал сердца детей и взрослых. Он является уникальным не только с точки зрения механики, но и с точки зрения смыслового наполнения. Участники в течение дня видели, как меняется черно-белая картинка: с каждым цветным штрихом баннер наполнялся эмоциями и красками, что можно назвать символическим изменением мира. Это должно напомнить детям и взрослым о том, что можно изменить мир к лучшему, совершая добрые дела вместе.

Сергей Гревцев, руководитель службы продвижения МТРК «МИР»: Сегодня в промо мы наблюдаем много проектов «на конвейере», форматы не отличаются особым разнообразием. Мы же хотели создать большую и яркую кампанию с продвижением 360 и уникальным цифровым контентом в актуальной тематике. Консолидированный проект «МИР один для всех» был подготовлен в довольно короткие сроки, при этом дал хороший охват и живой отклик аудитории.

Итоги проекта

Создан особый цифровой контент: три digital-открытки, нарисованные детьми. Открытки размещены в официальных аккаунтах в социальных сетях «МИР 24».

«ВКонтакте»: охват группы — 31,4 тыс. человек, более 88 000 показов.

«Одноклассники»: охват группы 122 163 человек, более 92 000 показов.

«Facebook»: охват — 301 270 человек.

Сюжет, снятый на одной из площадок, размещен на странице в Instagam с охватом 367 тыс. подписчиков, новость — на странице в Twitter c охватом 31,5 тыс. читателей.

Создано видео для Youtube-канала «МИР 24» с охватом 1,27 млн человек.

Подготовлен сюжет на телеканале «МИР 24».

Во флешмобе приняли участие более 50 детей. Проект получил яркий позитивный отклик от участников и их родителей, что стало сигналом для его продолжения и поиска новых партнерских площадок.

Продолжение проекта

Флешмоб «МИР один для всех» получил продолжение уже в первые выходные после Дня защиты детей, однако из-за погодных условий мероприятие, запланированное на 6 июня, пришлось перенести. Но к проекту присоединились еще две новые площадки, и уже в следующие выходные брендированные баннеры-раскраски установили в парке аттракционов «Сочи Парк» и на одной из локаций «Союзмультфильм».

Состав творческой группы:

Павел Корчагин — генеральный продюсер МТРК «МИР»

Сергей Гревцев, руководитель службы продвижения МТРК «МИР»

Максим Кравченко, Мария Райкова — подрядчики