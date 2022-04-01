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01.04.2022 в 22:00

Минюст внёс в реестр СМИ-иноагентов основательницу The Bell Елизавету Осетинскую

Всего в реестр попали восемь человек. Среди них — историк Евгений Понасенков

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1 апреля Минюст России внёс в реестр СМИ-иноагентов ещё восемь человек, следует из информации, опубликованной на сайте министерства.

В реестр включены основательница издания The Bell Елизавета Осетинская и его главный редактор Ирина Малкова, историк Евгений Понасенков, а также журналисты Анна Голубева, Алла Константинова, Мария Борзунова, Мурад Мурадов и Виктор Воробьёв.

В списке СМИ-иностранных агентов Минюста теперь 127 изданий, журналистов, адвокатов, активистов и организаций.

28 марта Минюст признал СМИ-иноагентом немецкое издание Deutsche Welle. «Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle», — говорится в сообщении Минюста.

Минюст СМИ-иноагенты
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