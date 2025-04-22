Министерство юстиции США инициировало беспрецедентное дело против корпорации Google, стоимость которой оценивается в 1,81 трлн долларов. Американские власти добиваются ее разделения, чтобы устранить монополию компании в сфере интернет-поиска. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на материалы, представленные в суде.

Одним из главных требований властей стала принудительная продажа браузера Chrome, который играет ключевую роль в привлечении аудитории к поисковику Google. Слушания по делу продлятся три недели.

Первый антимонопольный иск против Google был подан Минюстом США еще в 2020 году. В 2023-м стало известно, что компания заключала сделки на миллиарды долларов с производителями смартфонов и браузеров — такими, как Apple и Samsung — чтобы обеспечить установку своего поисковика по умолчанию. Только в 2021 году эти расходы составили 26,3 млрд долларов.

Google отверг обвинения, подчеркнув, что пользователи выбирают их поисковую систему осознанно благодаря ее качеству. Представители компании также отметили, что Google активно инвестирует в развитие и совершенствование технологий, включая алгоритмы поиска и ИИ.

Окончательное решение суда по делу ожидается к концу лета. Оно может стать поворотным моментом как для самой Google, так и для всей отрасли высоких технологий, особенно в контексте усиливающейся конкуренции с Microsoft, OpenAI и Meta (признана экстремистской и террористической организацией в России) за лидерство в сфере искусственного интеллекта.

Ранее суд США постановил, что Google незаконно доминировала на двух рынках технологий онлайн-рекламы.