Минюст пополнил список иноагентов пятью новыми именами

Министерство юстиции России внесло в перечень иностранных агентов еще 5 человек, среди них оказались журналисты Дмитрий Губин и Андрей Солдатов, бывший корреспондент «Дождя»* (признана нежелательной организацией) Дмитрий Еловский, политолог Мария Снеговая и юрист Кирилл Качур.

В документе говорится, что Дмитрий Губин и Андрей Солдатов участвовали в «создании и распространении» материалов иностранных агентов". Дмитрий Еловский «распространял недостоверную информацию» о решениях российских властей, выступал против спецоперации на Украине, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов. Кирилл Качур «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» России и ВС РФ, а Мария Снеговая участвовала в качестве респондента на предоставляемых иностранными структурами информационных площадках.

Согласно закону, иностранные агенты должны сообщать о полученном статусе своим работникам и органам публичной власти, в которые они обращаются. Также они обязаны маркировать все производимые ими материалы. Кроме того, иноагентам запрещается вести просветительскую и педагогическую деятельность в отношении несовершеннолетних и выступать организаторами публичных мероприятий.