Минцифры предложило запретить изменение IMEI мобильных устройств

Минцифры подготовило поправки к закону «О связи», предусматривающие запрет на изменение уникальных идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI), привязанных к номерам абонентов. Инициатива — часть масштабного законопроекта по усилению мер противодействия киберпреступности. Об этом сообщают «Известия».

В соответствии с документом, при выявлении признаков недостоверности сведений об IMEI или фактов противоправных действий, данные будут направляться в государственную информационную систему, предназначенную для борьбы с правонарушениями. Предполагается также создание единой базы мобильных устройств и черных списков IMEI-номеров.

Как отмечают представители отрасли, подмена IMEI используется киберпреступниками для сокрытия устройств, участвовавших в мошеннических схемах, а также владельцами сим-боксов, применяемых для спам-обзвонов и нелегальных контакт-центров. После изменения идентификатора операторы и банки теряют возможность распознавания устройства, что затрудняет расследование инцидентов.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко провел совещание, на котором обсуждались антифродовые меры, включая формирование национального реестра IMEI. Данная инициатива позволит операторам точнее определять устройства, находящиеся в их сетях, а банкам — эффективнее противодействовать попыткам несанкционированного доступа к клиентским приложениям, в том числе при подмене сим-карт.

«Подмена IMEI — один из инструментов киберпреступников, который позволяет, например, скрыть устройство, послужившее инструментом мошенничества. Кроме того, меняют IMEI — и владельцы сим-боксов, служащих для спам-обзвонов, рассылок и опять-таки применяющихся в мошеннических контакт-центрах. После этой процедуры устройство, с которого исходил подозрительный трафик, операторы и банки «видят» совершенно новый гаджет. Запрет на изменение IMEI стал бы одним из действенных инструментов борьбы с киберпреступностью», — прокомментировал директор Института исследований интернета Карен Казарян.