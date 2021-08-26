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26.08.2021 в 13:40

Минцифры признало формулировки в брендбуке «Госуслуг» некорректными

В документе есть требование не использовать образы лиц неславянской внешности

Минцифры признало некорректными формулировки гайдлайна в брендбуке «Госуслуг» за 2015 год, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в министерстве. Руководство по использованию фирменного стиля включало требование «избегать использования образов людей не славянской внешности».

Ведомство прокомментировало: «В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом «Госуслуг», мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время».

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что пользователи нашли в гайдлайне брендбука формулировки, которые их удивили. Многие опубликовали скриншот.

В середине месяца стало известно, что Минцифры подготовило проект постановления, регулирующего сбор биометрических данных. Текущая версия документа от 25 июня 2018 года применяется только при занесении сведений в единую биометрическую систему (ЕБС).

госуслуги брендбук минцифры
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