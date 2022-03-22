Минцифры планирует запустить первый маркетплейс российского софта в мае

Минцифры России планирует создать первый маркетплейс российских программных продуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы министерства Максута Шадаева в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Он отметил, что в министерстве уже начали «пересборку» реестра российского программного обеспечения (ПО), на его основе должен возникнуть «полноценный маркетплейс».

«Хотели сделать его в конце года. Очевидно, что придётся запускать его сильно раньше. Надеемся, что в мае мы сможем первую версию такого маркетплейса запустить», — отметил Шадаев.

Глава министерства уточнил, что в ведомстве работают над созданием маркетплейса на платформе Android. «Для iOS в силу его более закрытой архитектуры вопросы остаются. Но мы с Apple сейчас на связи. <…>. Поэтому мы будем надеяться, что iPhone у нас в кирпичи не превратятся», — добавил Шадаев.

В ходе заседания министр также отметил необходимость упрощения сертификации импортного ИТ-оборудования, отмечает издание.

В октябре прошлого года Минпромторг разработал дорожную карту по созданию единой экосистемы промышленного ПО. По ней планируется создать маркетплейс отечественного софта, который компании смогут покупать по подписке и компенсировать часть затрат через субсидии. Тогда реализовать проект планировалось к 2024 году, а запустить платформу в пилотном режиме — в августе 2022 года.