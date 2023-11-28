Минцифры направит 25 млрд рублей на развитие государственных антихакерских систем

Минцифры намерено вложить в сферу кибербезопасности в России 25,2 млрд руб. Деньги пойдут на развитие государственных антихакерских систем «Мультисканер», «Антифишинг», «Антифрод» и других. Также средства направят на защиту государственных информационных систем (ГИС), пишет «Коммерсантъ».

Так, на развитие новой системы противодействия компьютерным атакам «Мультисканер» на базе ГосСОПКА (госсистемы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак) направят 7,1 млрд руб. Ещё 3,7 млрд руб. выделят на развитие госсистем «Антифрод», занимающейся противодействием мошенническим звонкам, и «Антифишинг», направленной на блокировку мошеннических сайтов.

12 млрд руб. направят на системы обеспечения кибербезопасности (криптография, средства защиты и т. д. ), 2,4 млрд руб. — на внешнюю оценку защищённости ключевых ГИС.

В Минцифры планируют, что к 2030 году все иностранные средства защиты получат российские аналоги. Например, «Мультисканер» сможет обрабатывать свыше 90 млн файлов в год, а количество инцидентов, связанных с нарушениями безопасности ключевых ГИС, упадёт до нуля.

Ранее сообщалось, что российский рынок кибербезопасности вырастет на 24% к 2027 году, до 559 млрд руб. В 2022 году рынок, включая продукты и услуги, увеличился лишь на 4%, до 193,3 млрд руб.