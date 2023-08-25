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25.08.2023 в 11:26

Минцифры ужесточит правила включения отечественного ПО в реестр

Софт должен быть совместимым с двумя отечественными ОС и с одним российским процессором

Минцифры планирует ужесточить правила включения российского софта в реестр, пишет «Коммерсант». Согласно новым требованиям, отечественное программное обеспечение должно быть совместимо минимум с двумя российскими операционными системами (ОС). А для обеспечения льгот при госзакупках ПО должно быть совметимым как минимум с одним процессором, который включён в реестр Минпромторга.

В Минцифры изданию рассказали, что планируют ввести новые требования поэтапно, с 2024 года.

«Совместимость с отечественным процессором не будет обязательной для включения в реестр, но позволит соответствовать дополнительным требованиям, имеющим значение для потенциальных заказчиков», — уточнили в ведомстве.

В Минпромторге отметили, что процесс адаптации потребует времени, поэтому Минцифры «уже сейчас озаботилось введением таких требований, это в полной мере соответствует стратегии развития микроэлектроники в России».

Генеральный директор Only Кирилл Владимиров подчёркивает, что на это требуется не только длительное время, но и много ресурсов. Если условия окажутся трудновыполнимыми, то часть разработчиков откажется вступать в реестр, отмечает он.

Однако глава совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев придерживается другого мнения. Усилия будут вознаграждены налоговыми преференциями, говорит он. А часть компаний, которая работает с госсектором, перейдёт на Linux, отказавшись от выпуска новых версий своего софта под Window.

Доля отечественных компаний, разрабатывающих приложения для Windows упала до 68%, утверждает ассоциация «Руссофт». В 2020−2022 годах показатель находился на уровне 74−79%, а до этого — 94−97%. В то же время популярность ОС семейства Linux растёт. В 2022 году разработчики потратили 61% рабочего времени на проекты, основаннные на ней. Ранее на такую работу у них уходило 49% времени, отмечают аналитики.

отечественное ПО минцифры реестр
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