Глава Минпромторга сообщил о возможном производстве автомобилей бренда «Волга»

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) ведёт переговоры с партнёрами для производства автомобилей «Волга», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Наладить производство авто планируют в 2024 году при помощи нового технологического партнёра. Он может занять мощности Volkswagen, который ушёл из страны, продав активы автозаводу в Калуге, структуре российского дилера «Авилон» — ООО «Арт Финанс».

По словам Мантурова, для освоения новой модели может понадобиться примерно 8−9 месяцев.

«Но берём еще дополнительный какой-то резервный период времени: в ближайшее время планируется определиться с партнёром. Берите год, скажем. К следующему лету, я думаю», — разъяснил министр.

О том, что автомобильные бренды «Победа» и «Волга» могут перезапустить глава Минпромторга говорил летом прошлого года. Он сообщал, что проект будут реализовывать в Нижнем Новгороде и в других регионах.

В 2022 году также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал, что ГАЗ может возродить производство легковых автомобилей.

Ранее Горьковский автозавод подал крупный иск к немецкому автоконцерну Volkswagen на сумму 15,6 млрд руб.Иск был подан 5 мая и стал уже третьим требованием к автокомпании. В середине марта Горьковский автозавод подал в Арбитражный суд Нижегородской области иск на аналогичную сумму — 15,6 млрд рублей, а в начале апреля — на 28,4 млрд рублей.

В первом иске российский завод просит взыскать ущерб, который, как считают на предприятии, был ему причинён в связи с расторжением соглашения с Volkswagen о контрактной сборке легковых автомобилей в Нижнем Новгороде, по второму иску предприятие намерено взыскать упущенную выгоду. Сущность третьего иска пока не раскрывается.