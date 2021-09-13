Минсельхоз одобрил отсрочку реформы утилизации мусора до 2025 года

Минсельхоз одобрил перенос реформы расширенной ответственности производителя (РОП) — она вводит норматив утилизации упаковки объемом 100%. Сейчас показатель колеблется на уровне 10−45%, а по новой концепции он будет расти на 10% в год. Если компании отказываются сами утилизировать товары и упаковку, им придется платить экосбор, сообщает РБК.

Издание ссылается на письмо замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут на имя вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует реформу). Накануне отправки письма Лут обсудила с отраслевыми союзами поправки Минприроды в закон «Об отходах производства и потребления» и ст. 8 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» — документы необходимы для реализации реформы РОП.

Представители бизнеса высказались в поддержку поэтапного повышения норматива утилизации до 2025 года, а также попросили разрешить самостоятельную утилизацию товаров или упаковки в рамках отраслевых ассоциаций. Лут представила эти тезисы в письме, а также поддержала идею ввести критерии показателей эффективности и стимулы для раздельного сбора отходов.

Представитель Абрамченко Марта Галичева заявила, что РОП в текущем виде показала «полную экологическую и экономическую стагнацию» за более чем четыре года действия. Мощности по переработке отходов в стране так и не появились, население платит за переработку мусора, а предприятия не заинтересованы в использовании более экологичных материалов. Галичева также отметила, что ранее все моменты реформы обсудили с бизнесом и его представители поддержали итоговый документ — он предполагал переход на полную утилизацию в 2022 году.

По данным Росприроднадзора, прошлом году отчет об утилизации товаров или упаковки сдали только 20 тыс. из 4 млн компаний. Организации заплатили экосбор на 4 млрд руб. При этом Минприроды прогнозировало, что экосбор вырастет до 136 млрд руб. в год.