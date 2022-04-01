Минпромторг предложил отказаться от бумажных чеков

В российских магазинах могут перестать выдавать кассовые чеки. Мера позволила бы сократить расходы бизнеса: в новых реалиях выросли затраты сетей на ленту для касс. С таким предложением выступили представители Минпромторга, пишут «Известия».

По мнению представителей министерства, необходимости предоставлять бумажный вариант чека после каждой покупки нет. Однако за покупателем оставят право получить электронную или бумажную версию чека по требованию.

По словам заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова, такая мера позволит сократить расходы на ленты для касс. С новыми ценами компаниям придется дополнительно тратить на обязательные бумажные чеки до 30 млрд рублей в год. Кроме того, зарубежные поставщики ленты снизили отгрузки товара, отмечено в письме.

Ритейлеры, опрошенные изданием, подтвердили, что испытывают проблемы с чековой лентой, и многие пытаются решить эти сложности разными способами: сокращают объем знаков на чековой ленте или переходят на электронные аналоги. Эта мера плюс мораторий на проверки ФНС — существенная поддержка для бизнеса, отметили в «Азбуке вкуса».

Потребители, которые не получили бумажный чек, должны знать, что его отсутствие не освободит продавца от ответственности за ненадлежащее качество проданного товара, напомнил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Он предупреждает, что без чека покупателю будет сложнее доказать что-либо. Кроме того, некоторым категориям граждан, например, пенсионерам, вряд ли удобны и доступны электронные чеки.

По данным опроса «ВкусВилл», около 27% клиентов неравнодушны к экологии и участвуют в различных экоинициативах магазина. Так, электронные чеки вместо бумажных готовы получать 255 тыс. покупателей. По подсчетам «Ленты», получать чек в электронном виде готовы около трети клиентов — отказаться от бумажных сеть решила ещё в конце декабря 2021 года.