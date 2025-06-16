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18+
16.06.2025 в 17:10

Минкультуры ужесточает контроль за субсидиями на создание фильмов

Теперь важен не только готовый проект, но и его успех

Контроль за целевым использованием субсидий на создание фильмов в России станет более строгим. С 2025 года Минкультуры будет оценивать не только факт завершения съемок, но и качество дальнейшего продвижения картины. Об этом заявил руководитель департамента кинематографии и цифрового развития министерства Дмитрий Давиденко в ходе индустриальной сессии «Индекс настроений дебютантов». Его слова передает ТАСС.

«Если ранее достаточным результатом была съемка фильма, который продюсеры сдавали в Госфильмофонд РФ, теперь мы будем внимательно отслеживать, требовать от продюсеров продвижения этого проекта», — подчеркнул Давиденко.

Он также отметил, что успешная реализация проекта будет ключевым фактором при рассмотрении заявок на участие в новых питчингах. «Фильм должен дойти до зрителя… Важно, чтобы было продолжение, чтобы у фильма была жизнь», — добавил чиновник.

По словам Давиденко, особое внимание министерство будет уделять выбору исполнителей проекта. Ключевая фигура — это продюсер. Именно он отвечает за соблюдение сроков, реализацию соглашения и соответствие результата заявке, поддержанной экспертами Минкультуры.

Параллельно с этим внимание властей сосредоточено и на региональном аспекте культурной политики. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговом заседании коллегии Минкультуры призвала перераспределять ресурсы в пользу регионов, которые демонстрируют высокую эффективность в реализации проектов.

«Необходимо своевременно реализовывать те обязательства, которые вы на себя берете. Что касается Минкультуры, важно оперативно реагировать и, возможно, перераспределять финансовые ресурсы в пользу успешно реализуемых проектов», — подчеркнула Голикова.

Она добавила, что в ближайшие годы особое внимание будет уделено модернизации региональных учреждений культуры — библиотек, домов творчества и детских школ искусств.

Минкультуры фильм Дмитрий Давиденко
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