Минкульт не будет вставать на сторону Kinodanz в конфликте с BadComedian

Министерство культуры не будет никаким образом вмешиваться в судебный конфликт между киностудией Kinodanz и критиком Евгением Баженовым, который публикует обзоры на фильмы в своем блоге на YouTube под именем BadComedian. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя минкульта Ольгу Любимову.

Любимова заявила, что министерство выступает за то, чтобы критики выходящих в России фильмов было больше. В России, пояснила она, не хватает действительно качественной конструктивной кинокритики. Именно поэтому минкульт не будет вмешиваться в конфликт, оставив компанию и блогера разбираться между собой самостоятельно.

Ольга Любимова, директор Департамента кинематографии Минкультуры России: Что касается самой компании, то, судя по всему, продюсеры впервые столкнулись с такой жесткой критикой и решили разбираться в суде. Я по-человечески могу представить, что испытывает в этот момент режиссер или продюсер, но тем не менее, с точки зрения продвижения фильма, иногда критика может пойти даже на пользу.

Напомним, в понедельник Евгений Баженов выпустил видеообращение к подписчикам, в котором рассказал о тянущемся с начала года судебном конфликте с киностудией Kinodanz, который может привести к закрытию канала. Компания требует удаления одного из роликов и компенсацию убытков в размере 1 млн рублей.

Речь идет об обзоре на фильм «За гранью реальности» 2018 года выпуска. Главная претензия киноделов — в ролике превышен допустимый объем цитирования. Эксперты, не имея реальной возможности опереться на конкретный пункт в законе, по словам блогера, ориентировались на допустимый объем цитирования в диссертациях.

Также Баженов поделился с подписчиками подробностями встречи с представителями Kinodanz, на которой, как он заявил, ему намекнули, что за студией стоят серьезные люди. Он предположил, что речь идет о министерстве культуры, которое выделяет деньги на проекты студии. Евгений заявил, что за ним никого не стоит, он обычный пользователь рунета, который высказывает свое мнение, и без своей аудитории он никто.

Поклонники BadComedian сразу после его обращения создали петицию, в которой потребовали оставить критика в покое и не мешать ему высказывать свое мнение.

Студия Kinodanz существует с 2012 года, на ее счету несколько проектов, один из которых также попадал на разбор к блогеру. Это фильм, в котором действие проходит в постапокалиптическом мире, «Танцы насмерть».

В поддержку Баженова выступила телеведущая Ксения Собчак, которая напрямую высказалась в адрес чиновников с требованием оставить блогера в покое. Неожиданно за обзорщика вступился режиссер Сарик Андреасян, фильмы которого неоднократно высмеивались BadComedian. Андреасян призвал коллег оставить талантливого парня в покое и просто хорошо делать свою работу, чтобы ему нечего было критиковать.

Другие режиссеры также поддержали блогера, сообщает «Лента». Режиссер Федор Бондарчук признался, что смотрит обзоры критика и использует в мерчендайзе фразу-мем из критического разбора собственного фильма «Притяжение» «Ну вы знаете Руса». Также BadComedian разбирал фильм «Сталинград» того же режиссера.

Владимир Бортко в своем Facebook призвал блогера не бросать канал: «Любые попытки задушить критическое восприятие кино смертельны для отечественного кинематографа. В условиях же, когда государство тратит на его поддержку столь значительные средства, критический взгляд становится особенно важным».

Режиссер Александр Роднянский признался в своем Instagram, что обзоры комика кажутся ему грубыми и необъективными, но он понимает, что мнение блогера действительно важно для миллионов людей, а критика — неотъемлемая часть здоровой индустрии.

Рэпер Баста, фильмы которого «Газгольдер» и «Газгольдер 2» также были критически рассмотрены блогером, также высказался в его защиту. Депутат Государственной Думы направил в адрес министерства культуры письмо с просьбой лично министру Владимиру Мединскому вступиться за обзорщику. И это неполный список деятелей культуры, которые вступились за Баженова.

Евгений Баженов не первый раз конфликтует с создателями фильмов, на которые он делает опросы. С 2013 года он и судился с ними, и получал угрозы — например, по его словам, однажды ему пообещали разбить голову за критический обзор римейка «Кавказской пленницы» режиссера Максима Воронкова.

К министерству культуры у блогера также неоднократно возникали вопросы. Его интересовали критерии, по которым ведомство выделяет деньги на те или иные проекты, в которых присутствуют грубый пошлый юмор, неуместная «обнаженка», алкоголь и прочие вещи, которые сложно связать с культурой.