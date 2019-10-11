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11.10.2019 в 15:55

Минкомсвязи РФ не одобрило законопроект об иностранном владении значимыми информресурсами

Ведомство говорит о необходимости доработать документ

Depositphotos

Министерство связи РФ отправила в правительство отрицательный отзыв на законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ, сообщает ТАСС.

О таком результате на заседании комитета Государственной думы рассказала начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информационной безопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина. Она заявила о необходимости доработать законопроект и более четко обозначить его цель.

Айсалу Бадягина:

Обсуждаемый законопроект поступил к нам из аппарата правительства в целях подготовки совместно с Роскомнадзором, Минюстом и Минфином проекта официального отзыва. Соответствующий проект подготовлен и внесен в правительство. На сегодня у министерства отрицательная позиция по данному законопроекту… Также хотелось бы отметить затруднительную реализацию предлагаемого законопроектом запрета на распространение рекламы как значимым ресурсом, так и в отношении его при несоблюдении определенных требований.

Министерство также отметило, что принятие этого закона подразумевает введение новых штатных единиц в Роскомнадзоре для подготовки совместных предложений и для отслеживания соблюдения требований.

Ранее «Яндекс» назвал законопроект об ограничении иностранного участия в IT-компаниях дискриминирующим. В Госдуму законопроект в июле текущего года внес депутат от «Единой России» Антон Горелкин, ограничивающий участие иностранных граждан во владении и управлении значимыми интернет-ресурсами на уровне 20%.

Минкомсвязи РФ
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