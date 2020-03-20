Минкомсвязь отказалась от учений по «суверенному Рунету» из-за коронавируса

Министерство связи отказалось от идеи провести учения по «суверенному Рунету» из-за пандемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Мероприятия должны были состояться сегодня, 20 марта.

В 2020 году учения должны были проходить раз в квартал, следующие даты мероприятий — 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. В 2019 году они проходили 23 декабря. Обновленный график пока не утвержден. Как указывает СМИ, сегодня министерство планировало отработать блокировку графика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и TLS.

В прошлый раз ведомство отрабатывало обеспечение безопасности абонентов сотовой связи (в том числе меры по защите персональных данных, возможность перехвата их трафика, SMS и геолокации), а также изучало обстановку с рисками и уязвимостями «умных устройств», включая те, что используются на критических объектах инфраструктуры.

С 1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон «о суверенном Рунете». Документ должен защитить российский интернет в случае возникновения угроз извне.

Все операторы связи в стране должны установить на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором. Оборудование будет фильтровать трафик, ограничивая доступ пользователей к запрещенным на территории России ресурсам. Роскомнадзор в свою очередь должен создать реестр точек обмена трафиком. В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика через это оборудование.