Минфин России разработал поправки в Налоговый, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые должны предотвратить передачу данных о налоговых долгах бизнеса в следственные органы при наличии одобренной рассрочки или отсрочки на их погашение. Об этом пишут «Ведомости».

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки. Согласно документу, передавать материалы проверки в следственные органы при наличии одобренной рассрочки, отсрочки или мирового соглашения допустимо в строго определенных случаях. К ним относятся истечение месяца после отмены согласованной реструктуризации долга, его неуплата по истечении срока отсрочки или рассрочки, расторжение судом мирового соглашения и проч.

Реструктуризацию нужно согласовать и утвердить в течение 75 дней с момента вынесения решения о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.

Предоставление отсрочки или рассрочки будет автоматически приостанавливать срок давности по налоговым преступлениям. Делается это для предотвращения случаев, когда реструктуризация налогового долга используется для затягивания сроков давности привлечения к уголовной ответственности.