Минэкономразвития не видит пользы в запрете крепкого алкоголя до 21 года

Минэкономразвития пришло к выводу, что запрет продажи алкоголя крепче 16,5% лицам, не достигшим 21 года, не имеет смысла, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отзыв, опубликованный на портале правовой информации. Это усложнит жизнь магазинам, поскольку им придется покупать специальное оборудование. Также это может поспособствовать росту теневого рынка.

Работа магазинов станет намного сложнее, поскольку, при отсутствии специального оборудования, сотрудникам придется самостоятельно изучать этикетку и сопоставлять эту информацию с возрастом покупателя.

Представители российского Auchan Retail подсчитали, что на необходимые кассовые аппараты придется потратить более 4 млн рублей (для 100 магазинов). На установку программ и обучение персонала уйдет около двух месяцев.

У Минэкономразвития также появился вопрос относительно пограничного содержания этилового спирта.