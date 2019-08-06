Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+2
Поста
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.08.2019 в 08:50

Минэкономразвития не видит пользы в запрете крепкого алкоголя до 21 года

Ритейлеры подсчитали, что установка специального оборудования дорого им обойдется

1
Depositphotos

Минэкономразвития пришло к выводу, что запрет продажи алкоголя крепче 16,5% лицам, не достигшим 21 года, не имеет смысла, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отзыв, опубликованный на портале правовой информации. Это усложнит жизнь магазинам, поскольку им придется покупать специальное оборудование. Также это может поспособствовать росту теневого рынка.

Работа магазинов станет намного сложнее, поскольку, при отсутствии специального оборудования, сотрудникам придется самостоятельно изучать этикетку и сопоставлять эту информацию с возрастом покупателя.

Представители российского Auchan Retail подсчитали, что на необходимые кассовые аппараты придется потратить более 4 млн рублей (для 100 магазинов). На установку программ и обучение персонала уйдет около двух месяцев.

У Минэкономразвития также появился вопрос относительно пограничного содержания этилового спирта.

Минэкономразвитие:

Согласно логике разработчика, потребление в 19 лет пунша крепостью 15% не наносит вреда головному мозгу, окончательное формирование которого, согласно сводному отчету, происходит к 21 году, в отличие от потребления пунша крепостью 20%.

Алкоголь запрет
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.