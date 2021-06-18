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18.06.2021 в 07:20

Минэкономики раскритиковало порядок предустановки супераппов

Законопроект может привести к монополизации рынка

Минэкономики вслед за участниками рынка раскритиковало порядок предустановки отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Министерство считает, что законопроект приведет к монополизации рынка приложений несколькими игроками, сообщает «Коммерсант».

В отзыве Министерства сказано, что законопроект обязывает производителей предустанавливать отдельные российские приложения на свои гаджеты, причем на «более благоприятных условиях», чем остальной софт. В правительственном списке для предустановки оказались «Яндекс», «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «МойОфис Документы», почта Mail.ru, «Новости Mail.ru», OK Live, ICQ, «ВКонтакте», «Одноклассники», MirPay и др.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) уже жаловалась, что в список попали супераппы с функцией интернет-магазинов, что грозит монополизацией этого рынка. Ассоциация просила Минэкономики доработать документ Минцифры.

Минэкономики в отзыве ссылается на оценку бизнеса, по которой предустановка приложений позволит увеличить аудиторию на 50% за три года и сэкономить на плате вендорам. Однако отечественные разработчики, не попавшие в реестр, окажутся в неравных условиях.

Принятие постановления в нынешнем виде приведет к еще большей популярности и без того уже весьма распространенных приложений, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Чтобы изменить это и дать возможность более узко ориентированным приложениям набирать аудиторию, необходимо предоставить вендорам возможность выбирать из нескольких приложений одной категории, параллельно расширив категорию набирающих популярность приложений.

Законопроект о предустановке отечественных приложений должен был вступить в силу в июле 2020 года, однако его отложили до 2021 года. Сейчас профильные ведомства занимаются доработкой проекта.

приложение отечественное ПО
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