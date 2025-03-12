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12.03.2025 в 10:45

Минэк протестирует опцию самозапрета на покупки на маркетплейсах

Ранее такую функцию на онлайн-площадках предложил ввести депутат Даванков

В Минэкономразвития России допустили запуск совместного с маркетплейсами эксперимента по внедрению самозапрета или лимита на покупки. Как следует из ответа ведомства на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»), пользователи смогут добровольно подключить эту функцию и оценить ее эффективность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разрабатываемое Минэкономразвития России регулирование направлено на широкий круг цифровых платформ, включающих в себя не только маркетплейсы, но и иные посреднические цифровые платформы, в том числе содержащие предложения об оказании услуг, выполнении работ», — уточнили в ведомстве.

Напомним, Даванков предложил такую меру в январе, направив обращение главе Минэкономики Максиму Решетникову. По его замыслу, покупатели смогут самостоятельно устанавливать ограничения по сумме, категориям товаров и сроку действия запрета.

С 1 марта в России действует закон о самозапрете на выдачу кредитов, который можно оформить через МФЦ или портал госуслуг.

Владислав Даванков Минэк самозапрет на покупки
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