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05.06.2019 в 14:55

Милонов попросил Ростуризм удержать от поездок в Чернобыль поклонников сериала от HBO

Депутат Госдумы хочет предостеречь наиболее впечатлительных зрителей

Кадр из фильма

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов просит Ростуризм предостеречь слишком романтично настроенных туристов ехать в Чернобыль за впечатлениями, сообщается на сайте АГН «Москва».

Политик предположил, что пятисерийный сериал «Чернобыль» от HBO, выпущенный этой весной, может породить волну желающих посетить место трагедии.

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

Это было бы хорошо, если бы российские власти и, предположим, Федеральное агентство по туризму выпустили бы предупреждение, что это (поездка в Чернобыль — прим. Агентства «Москва») смертельно опасно. И нормально просто предостеречь: «Ребята, вот то, что вы видите на картинке — вы видите на картинке с экрана, а то, что вы увидите там, может быть очень захватывающе и чарующе, но это смертельно опасно». И любой, кто учился в школе, прекрасно знает, что радиация очень долго остается в таких местах и ехать туда — это на самом деле неоправданный риск.

Также депутат выразил надежду, что создатели сериала объективно покажут события 1986 года и помогут приковать внимание общественности к этой проблеме. Он также высказался относительно претензии британской сценаристки о том, что в фильме не задействованы чернокожие актеры: «Это смешно, конечно. Почему там нет людей иной расы и иной сексуальной ориентации? Это, как говорится, у кого что чешется».

Виталий Милонов Ростуризм Чернобыль
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