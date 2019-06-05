Милонов попросил Ростуризм удержать от поездок в Чернобыль поклонников сериала от HBO

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

Это было бы хорошо, если бы российские власти и, предположим, Федеральное агентство по туризму выпустили бы предупреждение, что это (поездка в Чернобыль — прим. Агентства «Москва») смертельно опасно. И нормально просто предостеречь: «Ребята, вот то, что вы видите на картинке — вы видите на картинке с экрана, а то, что вы увидите там, может быть очень захватывающе и чарующе, но это смертельно опасно». И любой, кто учился в школе, прекрасно знает, что радиация очень долго остается в таких местах и ехать туда — это на самом деле неоправданный риск.