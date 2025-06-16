Василина Михайлова покинула должность гендиректора IVK Media

В IVK Media Solutions новый генеральный директор. Место Василины Михайловой 10 июня занял Cергей Сафонов, следует из данных ЕГРЮЛ.

Сергею Сафонову принадлежат 80% активов Mobidriven, рекламной платформы мобильного In-App трафика, которая в 2023 году привлекла от инвесторов 70 млн руб. Владеет Mobidriven ООО «Прайорити», созданное в 2014 году. С июля 2022 года генеральным директором OOO числится Сергей Сафронов. Выручка компании за 2024 год составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль выросла на 53%, до 110 млн руб.

IVK Media Solutions предлагает комплексную медиасистему с полным спектром услуг. По заявлению самой компании, она строит партнерские отношения с клиентами, обеспечивает гибкий процесс планирования, прозрачное управление проектами и персонализированный подход. В 2022 году компания занимала 85 место в списке медиаагентств Sostav, а затем выбыла из рейтинга. В 2024 году выручка компании составила 2,4 млрд руб, а чистая прибыль увеличилась почти на 200%, до 123 млн руб.