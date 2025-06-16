Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.06.2025 в 13:15

Василина Михайлова покинула должность гендиректора IVK Media

Компанию возглавит Сергей Сафонов

В IVK Media Solutions новый генеральный директор. Место Василины Михайловой 10 июня занял Cергей Сафонов, следует из данных ЕГРЮЛ.

Сергею Сафонову принадлежат 80% активов Mobidriven, рекламной платформы мобильного In-App трафика, которая в 2023 году привлекла от инвесторов 70 млн руб. Владеет Mobidriven ООО «Прайорити», созданное в 2014 году. С июля 2022 года генеральным директором OOO числится Сергей Сафронов. Выручка компании за 2024 год составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль выросла на 53%, до 110 млн руб.

IVK Media Solutions предлагает комплексную медиасистему с полным спектром услуг. По заявлению самой компании, она строит партнерские отношения с клиентами, обеспечивает гибкий процесс планирования, прозрачное управление проектами и персонализированный подход. В 2022 году компания занимала 85 место в списке медиаагентств Sostav, а затем выбыла из рейтинга. В 2024 году выручка компании составила 2,4 млрд руб, а чистая прибыль увеличилась почти на 200%, до 123 млн руб.

IVK Media
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.