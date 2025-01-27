Михаил Белобородов назначен генеральным директором диджитал-агентства RTA

Диджитал-агентство RTA объявило о назначении Михаила Белобородова на пост генерального директора. Он присоединился к RTA в 2021 году и быстро продвинулся по карьерной лестнице благодаря многолетней усердной работе и выдающимся достижениям в компании.
С момента своего присоединения к RTA Михаил занимал ключевые позиции, успешно развивая агентскую экспертизу в контекстной рекламе, рекламе в социальных сетях и продвижении мобильных приложений. В 2022 году он был повышен до должности операционного директора, а теперь принимает руководство компанией в качестве генерального директора.
В новой роли Михаил будет сосредоточен на укреплении позиций компании и поиске новых возможностей для роста в изменяющемся диджитал-пространстве. «Наша цель — помогать клиентам двигаться и растить бизнес быстрее. Быстрее, чем на рынке, быстрее, чем их основные конкуренты и быстрее, чем они могли бы без нас», — говорит Михаил Белобородов.
Любовь Женина, управляющий партнер RTA:
Тот факт, что Михаил вступил в должность СЕО RTA, стало логичным итогом его многолетней усердной работы и выдающихся достижений в нашей компании. Его уникальный подход к управлению, сочетающий глубокий анализ рынка с инновационным мышлением, позволил успешно реализовать ряд стратегических инициатив, которые существенно улучшили наши показатели эффективности и операционной деятельности.
Михаил активно занимается внедрением передовых технологических решений, что позволяет нашей компании адаптироваться к постоянно меняющимся рыночным условиям. Его навыки в области управления изменениями и умение предвидеть будущие тенденции делают его не только руководителем, но и визионером, способным гарантировать долгосрочный успех RTA.