Михаил Белобородов назначен генеральным директором диджитал-агентства RTA

Диджитал-агентство RTA объявило о назначении Михаила Белобородова на пост генерального директора. Он присоединился к RTA в 2021 году и быстро продвинулся по карьерной лестнице благодаря многолетней усердной работе и выдающимся достижениям в компании.

С момента своего присоединения к RTA Михаил занимал ключевые позиции, успешно развивая агентскую экспертизу в контекстной рекламе, рекламе в социальных сетях и продвижении мобильных приложений. В 2022 году он был повышен до должности операционного директора, а теперь принимает руководство компанией в качестве генерального директора.

В новой роли Михаил будет сосредоточен на укреплении позиций компании и поиске новых возможностей для роста в изменяющемся диджитал-пространстве. «Наша цель — помогать клиентам двигаться и растить бизнес быстрее. Быстрее, чем на рынке, быстрее, чем их основные конкуренты и быстрее, чем они могли бы без нас», — говорит Михаил Белобородов.