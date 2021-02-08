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08.02.2021 в 06:10

МИД и МЧС завели аккаунты в TikTok

Ведомства стараются идти в ногу со временем

Свои аккаунты в соцсети TikTok появились у двух российских министерств — иностранных дел и чрезвычайных ситуаций.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что это планировалась давно, и регистрация в соцсети не дань моде, а обычная информационная работа. В новом аккаунте уже семь тысяч подписчиков и два видео, их посмотрели почти 70 тысяч раз. Ролики посвящены российской вакцине от коронавируса «Спутник V»: в них использованы высказывания о препарате оппозиционера Алексея Навального и часть выступления главы МИД Сергея Лаврова, в котором он говорит о признании успеха вакцины.

МЧС России открыло официальное сообщество в соцсетях TikTok и Likee. В сообщении отмечается, что на новых площадках уже публикуется полезный контент: челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Скоро там появятся видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, графити, песни МЧС и многое другое.

На страницу министерства в TikTok уже подписались более трех тысяч человек. Likee набрал более полутора тысяч подписчиков. Самым популярным стал ролик с трюком от сотрудника ведомства: он встает на руки, опираясь на лезвия двух топоров.

В настоящее время МЧС представлено в 11 социальных сетях и мессенджерах, в том числе во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram, Facebook, YouTube, Twitter и Яндекс.Дзен.

TikTok стал самым популярным приложением в 2020 году. Недавно к соцсети присоединились Дед Мороз из Великого Устюга и знаменитый телеведущий Николай Дроздов.

МЧС соцсети МИД TikTok
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