Microsoft представил новогоднюю рекламу нейросети Bing

Microsoft показал, как искусственный интеллект видит новогодние традиции жителей разных уголков мира. Художница Элли Приттс попросила случайных прохожих рассказать о своем новогоднем празднике, и у каждого его отмечают по-особенному: лепят пельмени, создают оригами, готовят специальные угощения. Вместо холста у художницы компьютер с нейросетью Bing. С ее помощью она визуализирует рассказы собеседников и создает уникальные открытки.



Таким экспериментом авторы хотели донести, что истинная сила технологий заключается в их способности улучшать и возвышать человеческую историю.

Кэтлин Холл, директор по бренду Microsoft: В этом году мы хотим подчеркнуть уникальность праздничных традиций, к которым обращаются люди по всему миру. Благодаря волшебству искусственного интеллекта и Microsoft Designer каждый может стать художником и воплотить свои воспоминания в жизнь, создавая прекрасные шедевры, которыми можно поделиться.

Режиссером ролика выступил удостоенный наград кинорежиссер и фотограф Андре Лютика, чьи предыдущие короткометражные работы демонстрировались зрителям в Гуанахуато Интернэшнл и получали награды жюри в Палм-Спрингс Интернэшнл. Креативное агентство McCann New York придумало и разработало Кампанию разработали креаторы из McCann New York.