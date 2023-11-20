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20.11.2023 в 16:46

Microsoft представил новогоднюю рекламу нейросети Bing

Искусственный интеллект визуализирует разные новогодние традиции

Microsoft показал, как искусственный интеллект видит новогодние традиции жителей разных уголков мира. Художница Элли Приттс попросила случайных прохожих рассказать о своем новогоднем празднике, и у каждого его отмечают по-особенному: лепят пельмени, создают оригами, готовят специальные угощения. Вместо холста у художницы компьютер с нейросетью Bing. С ее помощью она визуализирует рассказы собеседников и создает уникальные открытки.

Таким экспериментом авторы хотели донести, что истинная сила технологий заключается в их способности улучшать и возвышать человеческую историю.

Кэтлин Холл, директор по бренду Microsoft:

В этом году мы хотим подчеркнуть уникальность праздничных традиций, к которым обращаются люди по всему миру. Благодаря волшебству искусственного интеллекта и Microsoft Designer каждый может стать художником и воплотить свои воспоминания в жизнь, создавая прекрасные шедевры, которыми можно поделиться.

Режиссером ролика выступил удостоенный наград кинорежиссер и фотограф Андре Лютика, чьи предыдущие короткометражные работы демонстрировались зрителям в Гуанахуато Интернэшнл и получали награды жюри в Палм-Спрингс Интернэшнл. Креативное агентство McCann New York придумало и разработало Кампанию разработали креаторы из McCann New York.

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