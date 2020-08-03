Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+9
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.08.2020 в 05:40

Microsoft возобновила переговоры о покупке доли в TikTok

Накануне Дональд Трамп пообещал «немедленно» заблокировать соцсеть в США

Американская корпорация Microsoft продолжит переговоры о приобретении американского подразделения социальной сети TikTok у китайской компании ByteDance. Ранее Microsoft приостановила переговоры на фоне негативного высказывания о соцсети президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

Решение о возобновлении переговоров было принято после беседы гендиректора Microsoft с американским президентом.

Из аявления Microsoft:

Microsoft оперативно приступит к продолжению дискуссий с ByteDance, компанией — владельцем TikTok, в течение нескольких недель и при любых обстоятельствах завершит эти дискуссии не позднее 15 сентября 2020 года.

Уточняется, что при удачном завершении сделки к американской корпорации перейдёт также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. При этом Microsoft пообещала, что личные данные пользователей соцсети в США под её руководством не будет переданы за пределы страны.

Накануне Трамп заявил о планах запретить TikTok из-за опасений, что китайская соцсеть может использоваться для сбора информации о гражданах США.

Ранее американские власти уже рассматривали вопрос ограничения работы видеосервисаTikTok на территории страны. Граждан призывали быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личные данные оказались у «коммунистического Китая».

США Microsoft TikTok
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.