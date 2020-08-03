Microsoft возобновила переговоры о покупке доли в TikTok

Американская корпорация Microsoft продолжит переговоры о приобретении американского подразделения социальной сети TikTok у китайской компании ByteDance. Ранее Microsoft приостановила переговоры на фоне негативного высказывания о соцсети президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

Решение о возобновлении переговоров было принято после беседы гендиректора Microsoft с американским президентом.

Из аявления Microsoft: Microsoft оперативно приступит к продолжению дискуссий с ByteDance, компанией — владельцем TikTok, в течение нескольких недель и при любых обстоятельствах завершит эти дискуссии не позднее 15 сентября 2020 года.

Уточняется, что при удачном завершении сделки к американской корпорации перейдёт также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. При этом Microsoft пообещала, что личные данные пользователей соцсети в США под её руководством не будет переданы за пределы страны.

Накануне Трамп заявил о планах запретить TikTok из-за опасений, что китайская соцсеть может использоваться для сбора информации о гражданах США.

Ранее американские власти уже рассматривали вопрос ограничения работы видеосервисаTikTok на территории страны. Граждан призывали быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личные данные оказались у «коммунистического Китая».