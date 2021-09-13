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13.09.2021 в 19:00

Синхронизация с котом и перезагрузка системника: Microsoft представила традиции Дня программиста

В ролике компания показала, как можно отметить профессиональный праздник ИТ-сообщества

13 сентября в России отмечается День программиста — Microsoft поздравила российских разработчиков с профессиональным праздником в видеоролике, в котором представила, как его можно отметить. В видео команда PRP и Silan Production с юмором обыграла специфику работы ИТ-сообщества. Об этом Sostav сообщила пресс-служба компании.

В список дел нетипичного дня из жизни программиста вошли синхронизация с котом, знакомство с фотосинтезирующим другом, перезагрузка системника и, конечно, вечеринка с коллегами.

Также в ролике бренд интегрировал анонс предстоящей конференции для разработчиков Day of the DEVs, которая пройдет 12 октября — спикерами выступят ключевые российские и зарубежные эксперты в облачной разработке из Microsoft, GitHub, Red Hat и других компаний.

Денис Сереченко, директор по технологической политике Microsoft в России:

Роль разработчиков в современном мире сложно переоценить. Это главные инноваторы, которые создают цифровые продукты и сервисы, меняя жизни миллионов людей к лучшему. Их поддержка — один из ключевых приоритетов для Microsoft.

Мы намерены вкладывать еще больше усилий в развитие локального ИТ-сообщества в России, а также в реализацию инициатив в этой области.

Microsoft
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