Синхронизация с котом и перезагрузка системника: Microsoft представила традиции Дня программиста

13 сентября в России отмечается День программиста — Microsoft поздравила российских разработчиков с профессиональным праздником в видеоролике, в котором представила, как его можно отметить. В видео команда PRP и Silan Production с юмором обыграла специфику работы ИТ-сообщества. Об этом Sostav сообщила пресс-служба компании.

В список дел нетипичного дня из жизни программиста вошли синхронизация с котом, знакомство с фотосинтезирующим другом, перезагрузка системника и, конечно, вечеринка с коллегами.

Также в ролике бренд интегрировал анонс предстоящей конференции для разработчиков Day of the DEVs, которая пройдет 12 октября — спикерами выступят ключевые российские и зарубежные эксперты в облачной разработке из Microsoft, GitHub, Red Hat и других компаний.