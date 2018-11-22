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Российский рынок остается привлекательным для международных fashion-ритейлеров

22.11.2018 в 12:25

Впервые за последние три года в этом сегменте наблюдается положительная динамика

Depositphotos

Во второй половине 2017 и первом полугодии 2018 года международные ритейлеры открыли в России на 235 точек больше, чем закрыли. Несмотря на сложную экономическую обстановку и постепенный уход из России некоторых крупных международных розничных сетей, многие зарубежные продавцы по-прежнему считают местный рынок привлекательным, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Магазина магазинов».

К лету этого года на российском рынке появились такие новые бренды, как, например, Disney Store, Coach, Karl Lagerfeld. Такая положительная динамика наблюдается впервые за последние три года. Прирост произошел до начала новой масштабной волны санкций в отношении РФ, на ситуацию также повлияли снижающиеся процентные ставки по корпоративным кредитам, поясняют в компании.

Самыми активными оказались сегменты fashion-ритейла и товаров для детей. Следом идут сети ресторанов и кафе, обувные компании и, на последнем месте, товары для дома. В сегменте бытовой техники и электроники за этот период не появилось ни одного нового бренда — правда, все наиболее значимые игроки уже присутствуют в России.

По данным CBRE, с 2014 года и до сегодняшнего момента около 45% всех новых брендов в России появились в сегменте «одежда и обувь». Но, настаивают в CBRE, на втором месте находятся парфюмерно-косметические сети: их открылось 14% от общего количества иностранных брендов. В категории «кафе и рестораны» доля новых марок составила около 10%, и только потом с показателем 8% — продавцы детских товаров и аксессуаров.

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