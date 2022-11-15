Елена Летучая и Константин Ивлев представили «ЗакуПятницу» в Metro

Агентство Nectarin в преддверии «Чёрной пятницы» сняло серию ТВ- и OLV-роликов для оптово-розничной сети Metro с участием Елены Летучей и Константина Ивлева. Подробностями с Sostav поделились представители агентства.

Сеть Metro обратилась в Nectarin за разработкой креативной концепции, посвященную низким ценам и предложениям в магазинах в период «Чёрной пятницы». Команде агентства надо было выделить бренд благодаря интересному слогану, который вошёл бы в основу всей коммуникации.

Креаторы придумали для акции название — «ЗакуПятница». Первым в эфире стартовал одноименный ролик. Новое слово помогло сформулировать основное сообщение кампании: «ЗакуПятница. Цены — ниже низких!».

Маргарита Макжанова, руководитель развития бренда Metro: Мы понимали, что весь рынок будет «качать» именно «Чёрную пятницу». Поэтому в этом году решили отличиться. Задача была не просто придумать новый нейминг акции, а не потеряв её узнаваемость органично вписать предложение в концепцию «№ 1 по оптовым ценам» при участии Константина Ивлева и Елены Летучей. И это у нас получилось. За счёт простого, но при этом яркого креатива нам удалось подчеркнуть, что в эти периоды точно надо прийти и закупиться в Metro.

Александр Овсянкин, креативный директор Nectarin: Мы придумали «ЗакуПятницу» — пятницу, в течение которой которой нужно закупаться с выгодными предложениями от Metro. С одной стороны, нам удалось избежать негативных коннотаций, связанных со словом «чёрная», с другой — вложить в новое слово нужный нам коммерческий смысл.

Главные герои кампании:

шеф Константин Ивлев — амбассадор бренда Metro, отвечающий за цены, ассортимент и изысканность продукции;

телеведущая Елена Летучая, выступающая экспертом в ценах и выполняющая контролирующую функцию.

Ролик «ЗакуПятница» построен на провокации. Елена Летучая, в сопровождении своих ценовых агентов, спрашивает: «ЗакуПятница… Закупаетесь, значит! А цены — низкие?». На что получает неожиданный ответ от шефа Ивлева: «Нет!», но затем Константин продолжает: «Ещё ниже низких».

Всего на игровую часть двадцатисекундных роликов было отведено около 14−15 секунд. В это время нужно было донести сообщения про низкие цены и ассортимент, а также отыграть амплуа героев в остроумной форме. Творческий процесс не останавливался ни на секунду и продолжался на съёмочной площадке, рассказали представители Nectarin. По их словам, Ивлев и Летучая проявили себя истинными профессионалами.

«ЗакуПятница» стала главным мэсседжем кампании, которая включает такие форматы, как ТВ, интернет, наружная реклама и POS в магазинах.

Евгений Сергеев, аккаунт-директор Nectarin: Благодаря слаженной работе всей команды проекта нам удалось в сжатые сроки, в постоянно меняющемся инфополе, реализовать поистине непростой проект и выполнить поставленные задачи. Вкратце: у нас было два дня, семьдесят пять человек команды, пять пакетов декораций и семь роликов, огнетушитель, наполовину наполненный порошком, и целое море разноцветных посетителей, сотрудников магазина и два селеба, а также литры текилы, литры рома и виски, ящики просеки, пинты заграничного пива, и полный продуктов ТЦ Metro. Не то, чтобы всё это было категорически необходимо в проекте, но если уж начали, то к делу надо подходить серьёзно.

Metro и Nectarin продолжают сотрудничество. В агентстве рассказали, что идёт работа над следующими сериями ТВ-кампании, которая стартует в этом году и продолжится в 2023. Уже скоро Константин Ивлев и Елена Летучая предстанут перед зрителями в новых сюжетах, продвигая тему гарантированно низких цен в Metro, отмечают представители проекта.

Состав творческой группы

Metro (клиент)

Директор по маркетингу: Александр Федосов

Руководитель развития бренда: Маргарита Макжанова

Бренд-менеджер: Динара Болушева

Nectarin (агентство)

Аккаунт-директор: Евгений Сергеев

Аккаунт-менеджер: Анна Колесникова

Креативный директор: Александр Овсянкин

Копирайтер: Иван Зюбанов

Арт-директор: Дмитрий Васильев, Александра Кипина, Николай Добровольский

Продакшен-директор: Максим Комаров

Продюсер: Даниил Федоров

Mate (продакшен)

Режиссёр: Эрадж Нидоев

Оператор: Мила Шамраева

Художник-постановщик: Татьяна Азарова

Исполнительный продюсер: Анна Никитина

Продюсер пост-продакшена: Вера Куприкова