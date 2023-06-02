В Казахстане появился свой Marie Claire

В Казахстане появилось онлайн-издание Marie Claire Kazakhstan — совместный проект «семьи» Marie Claire Album и бизнесмена Виктора Шкулева (Shkulev Media Holding), сообщили Sostav в компании.

На территории Казахстана зарегистрирована независимая компания, от лица которой ведется вся операционная деятельность. Креативная команда сформирована преимущественно из локальных журналистов. Актуальный контент для жителей Казахстана выходит на двух языках — казахском и русском. Помимо тем моды, красоты, культуры и стиля жизни большое внимание в проекте будет уделяться феминизму и правам женщин в регионе, их рабочим амбициям и персональным ценностям.

Решение об участии Shkulev Media Holding в проекте в Казахстане связано с успехом российского издания Marie Claire.

«Экспертиза, опыт и знание ДНК этого медиабренда являются очень важными на этапе старта. Кроме того, холдинг предоставляет целый ряд современных технологических решений, которые позволяют оперативно запускать новые сайты с высокой нагрузкой и поддерживать их работу», — сообщается в пресс-релизе Shkulev Media Holding.

Проект курирует креативный директор Shkulev Media Holding Наталья Старостина, 12 лет проработавшая в бренде ELLE Russia, в том числе на позиции главного редактора сайта и шеф-редактора журнала. Шеф-редактором назначена Салтанат Есенбекова, которая ранее была главным редактором общественно-политического издания Qamshy Media в Казахстане.