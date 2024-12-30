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30.12.2024 в 10:35

Mercedes и Audi остались без звёзд и без колец

Компания, выпускающая эмблемы автобрендов, обанкротилась

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В Германии объявила о банкротстве компания-производитель комплектующих для автомобилей Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, пишет Bloomberg. Рабочих мест лишились 1500 сотрудников.

Одним из направлений деятельности компании было производство логотипов для Mercedes-Benz. Кроме того, Gerhardi выпускала радиаторные решетки с четырьмя кольцами для автомобилей Audi и различные накладки для кузовов BMW.

Gerhardi Kunststofftechnik GmbH была основана в 1796 году и начинала с производства металлических изделий, после Второй мировой начала специализироваться на комплектующих для автопромышленности.

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