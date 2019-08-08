«Мемоведение» в Instagram: площадка ищет специалиста по актуальным трендам

По сообщению HypeBeast, Instagram понадобился знаток популярных мемов для решения и предотвращения возникающих проблем и конфликтов.

Популярной платформе нужен специалист, который сможет определять тенденции и форматы, а также наладит общение с популярными пользователями и будет взаимодействовать с ними.

Не так давно около 140 зарубежных мем-аккаунтов были заблокированы из-за, якобы, нарушения внутренней политики Instagram. Масштабы трагедии сложно представить! Так, например, пользователь @memeextraordinaire c аудиторией 40 млн подписчиков потерял страницу, принесшую ему $600 тыс. В сети поднялась волна недовольств, вызванная таким отношением к популярным мем-страницам.

Нашлись и те, кто поддерживает другую сторону. Пользователи Twitter указали на то, что некоторые мемы были взяты с популярного сайта Reddit без разрешения, поэтому «такие ужасные правонарушители заслуживают публичной порки».

Как говорится: «ты либо спрашивай, либо свое придумывай!». Несмотря на то, что мнения разделились, Instagram пошел навстречу недовольным пользователям.

Конечно, такое решение было вызвано не только волной негатива из-за «судной ночи». Лила Кинг, глава отдела издательского партнерства в Instagram, объяснила решение найти специалиста в этой сфере еще и тем, что многие медиакомпании используют мемы для привлечения аудитории и общения с ней.

Что ж, тут не поспоришь, глобальная «мэмолизация» идет полным ходом. И нас не может не радовать, что такие площадки, как Instagram, идут навстречу пользователям и прислушиваются к их мнению. Да и к тому же теперь работа мечты (для многих) стала реальностью.