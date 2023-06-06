Melke и «СберМаркетинг» позаботились о природе и защитили от шума Тихона

«СберМаркетинг» разработал коммуникационную стратегию для молодого российского бренда Melke, производящего оконные системы. Авторы создали два видеоролика. В первом креаторы рассказали историю семьи Шумлинских, которая любит слушать музыку и гордится тем, что может выдержать любую громкость. Однако все люди когда-то взрослеют: так и Аня с Сережей заводят ребенка. Благодаря окнам Melke в их доме шум с улицы не беспокоит сон маленького Тихона. Показывая, как окна могут защитить спящего ребенка от шума, ролик преодолевает потенциальные барьеры, связанные с опасениями потребителей по поводу звукоизоляции окон.

Главная героиня второго видео — девушка Майя, которая больше всего на свете любит природу. Она создала у себя дома настоящий цветник, а в качестве окон выбрала бренд Melke. Ведь он тоже заботится о природе, производя окна по экологичной технологии Co-Ex. Сегодня клиенты, особенно миллениалы и зумеры, все чаще выбирают бренды, миссия которых соответствует их собственным ценностям. В том числе принципам ESG и устойчивого развития.

Владимир Анатольевич, директор компаний «Melke» и «Пластика Окон»: Наш продукт — уникальный на российском рынке. Мы искали партнера, который смог бы выделить наше предложение на фоне рекламных штампов и клише, характерных для индустрии окон. Надеемся, что креативный подход, предложенный «СберМаркетингом», поможет нашему бренду укрепить свои позиции на рынке. А также разрушит стереотипы о том, что отечественный продукт не может быть отличного качества, и что современные, экологичные и долговечные окна не могут быть доступными для всех, кто планирует ремонт.

Команда агентства «СберМаркетинг»: Melke — смелый клиент, который не боится пробовать новое и готов к ярким решениям. Вместе мы создали необычный для категории подход и сняли два рекламных ролика, которые подчеркивают ключевое сообщение бренда — доступность, долговечность и экологичность. Результаты будем оценивать в течение 2023 года, а пока мы фиксируем положительные отзывы от пользователей и широкую узнаваемость роликов.

Ролики будут транслироваться в рамках охватной кампании OHH и диджитал.

Состав творческой группы

Melke (клиент)

Директор компаний Melke и «Пластика Окон»: Владимир Петюшин

Руководитель отдела маркетинга и рекламы: Никита Петюшин

Бренд-менеджер: Анна Николаева

«СберМаркетинг» (агентство)