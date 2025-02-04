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04.02.2025 в 12:40

Правительство одобрило механизм конфискации зарубежных активов в России

Соответствующий законопроект ранее разработал Минюст

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила механизм конфискации зарубежных активов в России. Соответствующий законопроект был подготовлен Минюстом в ответ на действия США и других недружественных стран в адрес РФ и Центробанка. Об этом пишет РБК.

Законопроект был разработан во исполнение указа президента Владимира Путина. Изменения планируется внести в Арбитражный процессуальный кодекс, а также в законы об оценочной деятельности и об исполнительном производстве.

Комиссия одобрила законопроект при условии, что его доработают. Сейчас в документе прописана необходимость генпрокурора уведомлять правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями об обращении в суд с соответствующим иском. Ко второму чтению законопроекта этот вопрос должны урегулировать.

В документе выделен ряд оснований для конфискации зарубежных активов: изъятие у России государственных облигаций недружественных стран или доходов от них, блокировка и списание средств с открытых РФ счетов во исполнение санкций, а также причинение вреда посредством решений, которые стали причиной утраты Россией своего имущества.

Кроме того, в числе причин для конфискации иностранных активов — неосновательное обогащение частных лиц, купивших имущество в результате изъятия российских активов.

Рассмотрением исков будет заниматься Арбитражный суд Московской области.

законопроект Правительство Активы конфискация
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