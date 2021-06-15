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15.06.2021 в 13:20

MyTarget дала компаниям самостоятельный доступ к настройке наружной рекламы

Система заработала в 15 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург

Платформа Mail.ru Group myTarget запустила инструмент для самостоятельной настройки цифровой наружной рекламы. Компании смогут настраивать показ рекламы на более чем 900 цифровых носителей в Москве, Санкт-Петербурге и еще 13 городах России, сообщила Sostav пресс-служба Mail.ru Group.

Теперь через myTarget можно запускать омниканальные маркетинговые кампании в интернете, супермаркетах, и на цифровых наружных поверхностях: билбордах, суперсайтах, ситибордах и медиафасадах. Первыми партнерами уже стали Gallery, Russ Outdoor и MAER.

Рекламу можно показывать на цифровых носителях как без таргетирования, так и в момент, когда целевая аудитория (ЦА) находится вблизи конструкции. Портрет аудитории определяется на базе агрегированных обезличенных данных по социально-демографическим признакам и интересам.

Мария Филина, руководитель направления DOOH Mail.ru Group:

Для нас важно разрабатывать экосистему инструментов, которые позволят компаниям решать ключевые бизнес-задачи и в онлайне, и в офлайне. Благодаря запуску нового инструмента любой рекламодатель — будь то глобальная корпорация или небольшая кофейня рядом с домом — сможет быстро и просто запустить рекламу на цифровых наружных носителях через myTarget. Таким образом, myTarget становится комплексной платформой для запуска цифровых маркетинговых O2O-кампаний и сквозной аналитики результатов продвижения.

По итогам продвижения рекламодатели смогут получить в кабинете платформы ежедневную статистику по фактическому показателю OTS и проценту выполнения дневного плана. Кроме того, доступна подробная аналитика, которая включает охват, частоту контакта, OTS, смещение аффинити (показатель охвата ЦА рекламной кампании относительно доли этой аудитории в общем объеме трафика рядом с выбранными конструкциями) и объем доступного сегмента для ремаркетинга.

Cегмент пользователей, которые могли видеть ролик на наружном носителе, автоматически добавляется в кабинет myTarget со второго дня продвижения и обновляется ежедневно до завершения кампании. Таким образом, рекламодатели смогут работать дальше с ЦА онлайн, используя инструменты платформы, а офлайн-компании смогут проанализировать влияние кампаний в наружной рекламе на доходимость до торговых точек и конверсию в посетителей сайтов.

Ранее коммерческий директор Gallery Павел Белянин рассказал Sostav о прогнозах роста цифровой наружной рекламы на 25% к концу 2021 года. По прогнозам аналитиков, рынок Out of Home (OOH) вернется к показателям докризисного 2019 года.

Mail.Ru Group mytarget
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