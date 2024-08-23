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18+
23.08.2024 в 17:45

«Мегамаркет» запустил рекламную кампанию на основе отзывов покупателей

Музыку для роликов команда сгенерировала с помощью нейросетей

В новой кампании «Мегамаркета» отзывы покупателей маркетплейса превратились в тексты песен. В серии из трёх роликов герои зачитали рэп о выгодных покупках на площадке. Об этом Sostav рассказали представители компании.

Тексты песен для рекламной кампании были создали на основе отзывов пользователей, а бит сгенерирован с помощью нейросетей и доработан композитором. Треки озвучили профессиональные исполнители.

Команда маркетплейса отсмотрела больше тысячи отзывов на площадке и переложила на музыку самые цепляющие. Таким образом, пользователи «Мегамаркета» стали частью рекламной кампании и привлекли внимание других покупателей к распродаже «Школьный стиль».

Шинкарь Денис, руководитель управления бренд-маркетинга «Мегамаркета»:

Прочитав отзывы на товары, мы решили, что именно они станут основой нашей рекламной кампании. Кто, как не сами пользователи, смогут лучше всего рассказать о преимуществах заказов на «Мегамаркете»? На основе их мнений мы и создали вирусные тексты песен.

Состав творческой группы

«Мегамаркет» (клиент)

Руководитель управления бренд-маркетинга: Денис Шинкарь
Руководитель группы медийной рекламы: Владимир Барткович
Руководитель отдела коммуникационного дизайна: Андрей Сивков
Старший креативный продюсер: Наталья Амбарникова
Креативный менеджер: Анастасия Бутузова
Креативный менеджер: Вера Романова

OMNI (продакшн)

Генеральный продюсер: Арминэ Маргарян
Креативный и саунд-продюсер: Сергей Маргарян
Линейные продюсеры: Рената Гавриш, Дарья Малышева

BoltPro, Buzhba (доработка текстов треков)

мегамаркет
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