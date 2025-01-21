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21.01.2025 в 12:50

«Мегамаркет» отменит для продавцов плату за вывоз товаров с закрывающихся складов

Селлеры должны до 22 января забрать продукцию с 11 складов

Маркетплейс «Мегамаркет» отменит для селлеров плату за вывоз товаров со складов, которые он намерен закрыть. Компания отказалась от 11 складов, расположенных в российских регионах, в связи с переходом на экспресс-доставку. Об этом пишет Shopper's.

Продавцы должны до 22 января вывезти свои товары с 11 складов, расположенных в Ярославле, Воронеже, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре, Новосибирске, Московской области и Приморском крае. Продукцию селлеров, которая останется на складах, утилизируют.

Маркетплейс заменил 11 складов на другие 14, которые организованы на бывших площадях IKEA и работают на экспресс-доставку по клику. Зона доставки сузится и изменится ряд условий, поэтому некоторые селлеры могут не вернуться на «Мегамаркет», отмечает издание.

На прошлой неделе продавцы, которые вывезли свои товары со складов «Мегамаркета», получили счета за подготовку к отгрузке. Например, с производителя аксессуаров из кожи Rels потребовали 60 руб. за единицу товара. Компания уже подала маркетплейсу досудебную претензию и направила копию в Минпромторг и Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

В АКИТ заявили, что к селлерам применили комиссию за комплектацию товаров, размер которой указан в оферте и не менялся за последние три года. В ассоциации не нашли в действиях «Мегамаркета» нарушений «Стандартов взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров», под которыми подписались крупные онлайн-площадки.

Селлеры, в свою очередь, заявили, что услуга комплектации товаров навязана, поскольку продавцам не оставили выхода.

склад мегамаркет
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