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26.11.2024 в 16:00

«Мегамаркет» создал медиа для покупателей

Оно называется «Журнал» и призвано помочь с выбором товаров

«Мегамаркет» запустил медиа для покупателей с рекомендациями и рейтингами товаров. Оно получило название «Журнал». Основная задача нового медиаресурса — помочь покупателям в выборе товаров перед покупкой. Об этом Sostav сообщили в компании.

При запуске главными рубриками стали «Как выбрать», «Рейтинги товаров» и «Что подарить». Медиа ежедневно публикует гайды для покупателей, составляет ранжированные тематические списки товаров и подборки идей для подарков.

«Работая над контентом, редакция опирается на аналитические данные площадки, такие как объемы продаж, динамика спроса, пользовательские отзывы и вопросы», — подчеркнули в компании.

Также медиа тестирует рубрики «Советуем», «Осенняя подборка» и «Рецепты». Со временем «Журнал» планирует расширить рубрикатор, заверили в «Мегамаркете».

В команде проекта есть главный редактор, штатные редакторы, авторская группа и специалисты, отвечающие за адаптацию контента. Сейчас редакция начинает работу с продавцами, имеющими экспертизу в определенной категории, и рассматривает возможность сотрудничества с покупателями с уникальным и интересным читателю опытом.

Ольга Казьмина, руководитель управления бренда и коммуникаций «Мегамаркета»:

Бренд-медиа позволит маркетплейсу работать с пользователями на этапе активного поиска — перенаправлять такой трафик на сайт, подогревать интерес, помогать с выбором, и в конечном счете конвертировать в покупку. В наших планах — расширять экспертность контента и количество рубрик, чтобы быть максимально полезными для читателей.

Пользователи могут попасть в «Журнал» из поисковой выдачи или по ссылке в футере маркетплейса. Компания планирует создать больше точек входа внутри площадки.

журнал мегамаркет
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