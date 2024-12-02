«Никаких звонков»: «СберМаркетинг» выпустил медитации для сотрудников рекламной индустрии

В разгар четвёртого квартала команда «СберМаркетинга» решила поддержать коллег и записала шесть расслабляющих медитаций для сотрудников рекламных агентств и в целом для всех, кто работает в индустрии маркетинга. Каждая медитация длится три минуты. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «СберМаркетинга».

Медитации с успокаивающей музыкой и словами поддержки предназначены для арт-директоров, медиабайеров, аккаунт-менеджеров, менеджеров проектов в производстве мерча, руководителей ивент-проектов и аналитиков.

В «СберМакетинге» рекомендуют слушать медитации минимум дважды в день: например, за чашкой кофе или чая перед работой, после обеденного перерыва или перед сном.