«Никаких звонков»: «СберМаркетинг» выпустил медитации для сотрудников рекламной индустрии

В разгар четвёртого квартала команда «СберМаркетинга» решила поддержать коллег и записала шесть расслабляющих медитаций для сотрудников рекламных агентств и в целом для всех, кто работает в индустрии маркетинга. Каждая медитация длится три минуты. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «СберМаркетинга».
Медитации с успокаивающей музыкой и словами поддержки предназначены для арт-директоров, медиабайеров, аккаунт-менеджеров, менеджеров проектов в производстве мерча, руководителей ивент-проектов и аналитиков.
В «СберМакетинге» рекомендуют слушать медитации минимум дважды в день: например, за чашкой кофе или чая перед работой, после обеденного перерыва или перед сном.
Надежда Козлова, HR-директор «СберМаркетинга»:
Идея проекта родилась из желания поддержать наших коллег во всей компании, а это несколько больших совершенно разных бизнес-юнитов — от медиапленеров и креативщиков до ивентщиков и разработчиков. В каждом из них, как и везде, конец года — это последний рывок перед финишем марафона длиною в 12 месяцев. Мы постарались сделать так, чтобы не только наши сотрудники, но и каждый работник рекламной отрасли смог выбрать медитацию, которая откликнется именно ему и поможет снять напряжение, вернуть внутренний баланс. Всё просто! В обеденный перерыв найдите укромный уголок, наденьте наушники и погрузитесь в невыдуманный мир прекрасного настроения всего на три минуты.