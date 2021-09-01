Медиахолдинги и интернет-компании подпишут хартию по защите детей в интернете

Крупнейшие российские интернет-компании, телеком-операторы и медиахолдинги готовятся сегодня подписать хартию по безопасности детей в интернете. Обязательства по защите детей в виртуальном пространстве примут на себя девять компаний: «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «МегаФон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и «Национальная Медиа Группа». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

В хартии говорится о важности объединения усилий для развития и гармоничного воспитания детей в цифровом мире, а также совместного формирования морально-нравственных ориентиров в цифровой среде. Таким образом, компании обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент и совершенствовать инструменты по их защите. Речь идет в том числе о различных сервисах по родительскому контролю.

Впервые идею заключить подобное соглашение высказал представитель «Лаборатории Касперского» еще в мае на встрече первого заместителя руководителя АП Сергея Кириенко с IT-компаниями. Кириенко идею поддержал. Ожидается, что к хартии могут присоединиться и иностранные сервисы, знают два собеседника издания.

Фактически в хартии речь идет об исполнении компаниями законов о саморегулировании соцсетей и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Закон обязывает платформы мониторить контент пользователей для выявления и удаления детского порно, сведений о способах и методах изготовления наркотиков, совершения суицида и информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и вовлекающей детей в противоправную деятельность. Документ частично перенесет бремя контроля за его соблюдением с государства на участников рынка.

По мнению директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, такое отраслевое соглашение приведет к кратному снижению количества противоправного контента на платформах, поскольку законодательство сегодня не успевает за развитием технологий и без диалога с крупными площадками и операторами добиться этого вряд ли удастся. Так, цель хартии — добиться того, чтобы не Роскомнадзор вносил в реестр запрещенной информации противоправный контент, а сами компании его удаляли.

Напомним, в 2018 году крупнейшие IT-компании и медиа-холдинги подписали антипиратский меморандум. Его суть заключается в досудебном разрешении конфликтов между правообладателями и интернет-компаниями. Подразумевается, что поисковики будут удалять ссылки на пиратский контент во внесудебном порядке.