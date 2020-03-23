McDonald's и Leo Burnett Moscow запустили социальную кампанию о важности мытья рук

Leo Burnett Moscow создало для McDonald's социальную кампанию «Мы за безопасность. Обеими руками». Медийным размещением занималось агентство Starcom.

«Мой руки!» — с самого детства мы слышим это тысячи раз, но сегодня этот расхожий призыв стал максимально актуален. McDonald's, сообщили в компании, на протяжении всей своей истории учит сотрудников правильно мыть руки и соблюдать высокие стандарты чистоты и безопасности.

Сейчас важно напомнить об этой привычке всем, поэтому была разработана коммуникация для наружной рекламы, а также преролл для Youtube, который нельзя пропустить в прямом смысле слова.

Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу и продажам McDonald's: Для нашей компании благополучие наших гостей и сотрудников является безусловным приоритетом, поэтому мы решили привлечь внимание россиян к необходимости следить за своим здоровьем особенно сейчас.

Евгений Шиняев, креативный директор Leo Burnett Moscow : Есть ли что-нибудь хуже, чем преролл, который нельзя пропустить? Мы, вместе с McDonald's и Starcom, придумали, как заставить этот не самый приятный формат служить силам добра. С его помощью мы еще раз напоминаем всем, что мытье рук в течение 20 секунд — это то, что в наше непростое время физически нельзя пропускать.

Состав творческой группы:

McDonald's (клиент)

Маркетинг-директор: Татьяна Гура

Маркетинг-менеджер: Виктория Липартелиани

Диджитал-директор: Андрей Байков

Диджитал-менеджер: Руслан Ледовский

Leo Burnett Moscow (креатив)

Креативный директор: Евгений Шиняев

Аккаунт-директор: Виктория Семикашева

Арт-директор: Екатерина Трохина

Копирайтер: Дарья Царёва

Starcom (медиа)

Аккаунт-директор: Татьяна Чорная

Аккаунт групп-хэд: Алевтина Архипова

Старший медиа-пленнер: Вера Коновалова

Диджитал аккаунт-директор: Ирина Фаттахетдинова