McDonald's и Leo Burnett Moscow запустили социальную кампанию о важности мытья рук

Leo Burnett Moscow создало для McDonald's социальную кампанию «Мы за безопасность. Обеими руками». Медийным размещением занималось агентство Starcom.
«Мой руки!» — с самого детства мы слышим это тысячи раз, но сегодня этот расхожий призыв стал максимально актуален. McDonald's, сообщили в компании, на протяжении всей своей истории учит сотрудников правильно мыть руки и соблюдать высокие стандарты чистоты и безопасности.
Сейчас важно напомнить об этой привычке всем, поэтому была разработана коммуникация для наружной рекламы, а также преролл для Youtube, который нельзя пропустить в прямом смысле слова.
Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу и продажам McDonald's:
Для нашей компании благополучие наших гостей и сотрудников является безусловным приоритетом, поэтому мы решили привлечь внимание россиян к необходимости следить за своим здоровьем особенно сейчас.
Евгений Шиняев, креативный директор Leo Burnett Moscow :
Есть ли что-нибудь хуже, чем преролл, который нельзя пропустить? Мы, вместе с McDonald's и Starcom, придумали, как заставить этот не самый приятный формат служить силам добра. С его помощью мы еще раз напоминаем всем, что мытье рук в течение 20 секунд — это то, что в наше непростое время физически нельзя пропускать.
Состав творческой группы:
McDonald's (клиент)
Маркетинг-директор: Татьяна Гура
Маркетинг-менеджер: Виктория Липартелиани
Диджитал-директор: Андрей Байков
Диджитал-менеджер: Руслан Ледовский
Leo Burnett Moscow (креатив)
Креативный директор: Евгений Шиняев
Аккаунт-директор: Виктория Семикашева
Арт-директор: Екатерина Трохина
Копирайтер: Дарья Царёва
Starcom (медиа)
Аккаунт-директор: Татьяна Чорная
Аккаунт групп-хэд: Алевтина Архипова
Старший медиа-пленнер: Вера Коновалова
Диджитал аккаунт-директор: Ирина Фаттахетдинова