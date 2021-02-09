«Повезет даже тем, кому не везет»: McDonald’s запустил промо нового формата «Монополии»

McDonald’s перезапускает свою знаменитую «Монополию» в онлайн-формате — теперь участникам акции не нужно срывать стикеры на упаковке, их можно получить в мобильном приложении бренда. Над проведением интегрированной компании работала большая команда из Leo Burnett Moscow (входит в Publicis Groupe Russia ), Starcom Russia, Digitas Moscow, Prodigious, Creata и ADV/web-engineering. Об этом Sostav сообщила пресс-служба медиагруппы.
Для реализации проекта в федеральном масштабе было задействовано большое количество каналов коммуникации: от ТВ и digital до indoor-материалов в предприятиях сети. Главным элементом промо стал гипнотизирующий тизер — в нем дается установка на удачу. Для достижения поставленной цели пользователю необходимо установить на свой смартфон приложение «Монополия» от McDonald’s.
Александр Мерзляков, креативный директор Publicis Groupe Russia :
Мы несколько лет приучали людей срывать стикеры «Монополии» и, кажется, преуспели в этом. Но время не стоит на месте. Стикеры стали виртуальными, а значит, нужно формировать у людей новую привычку. Для этого мы запустили тизерную кампанию, дающую будущим участникам игры «установку на удачу» — код, ведущий на скачивание приложения. А на основном этапе рассказали о том, что с приложением в «Монополии» везет даже тем, кому не везет, потому что шансы на выигрыш по-настоящему высоки.
Также креаторы представили серию забавных роликов о повседневных конфузах. Например, в одном из них подружке невесты не удается поймать заветный букет на свадьбе.
В другом видео рассказывается история о последствиях самостоятельного ремонта. Его главному герою не везет с дрелью — одно неловкое действие лишает весь дом электричества.
Так бренд хотел показать, что каждого пользователя digital-версии «Монополии» гарантированно ожидает удача — без лишних усердий и неловких ситуаций. С 31 января в рамках активации McDonald’s разыгрываются более 27 млн призов, среди них — квартиры от группы «Самолет»; путешествия от TUI и FUN&SUN; IPhone 12, Apple Watch и AirPods от Visa, электросамокаты от «Комус», а еще множество подписок, сертификатов и других подарков.
Промо-акция «Монополия» в McDonald’s в России впервые была запущена в 2013 году и с тех пор стала одной из самых популярных у поклонников сети — охота за стикерами на упаковках блюд не оставляла равнодушным никого. Это переросло в своего рода челлендж — пользователи даже обменивались ими в соцсетях, чтобы ускорить сбор улиц.
Приход пандемии был вынужден перенести культовый проект в онлайн — о планах запуска игры в мобильном формате стало известно в январе 2021 года. По словам креаторов, digital-стикеры стали «гораздо удобнее, честнее и безопаснее» — их нельзя потерять, подделать или украсть, а также в приложении можно легко отследить, какие уже есть, а какие необходимо «добрать» для получения приза.
Состав творческой группы:
McDonald’s в России (клиент):
Вице-президент по маркетингу — Дарья Назаркина
Директор по маркетингу — Максим Бабиков
Старший директор по цифровым технологиям и маркетингу — Андрей Байков
Менеджер по маркетингу — Анастасия Порубаева
Digital-менеджер — Екатерина Саркисова
Digital-менеджер — Руслан Ледовский
Ассистент маркетинг-отдела — Вероника Соколова
Leo Burnett Moscow (агентство, входит в Publicis Groupe Russia ):
Креативный директор — Александр Мерзляков
Старший арт-директор — Лейла Мухаметзянова
Копирайтер — Ксения Малинина
Директор по стратегическому планированию — Елена Андрич
Управляющий директор — Оксана Шевченко
Директор группы по работе с клиентами — Дарья Хвойко
Менеджер клиентского отдела — Дарья Мирошниченко
Продюсер — Олег Гридасов
Руководитель дизайн-студии — Алексей Андреев
Старший траффик-менеджер дизайн-студии — Игорь Шестаков
Дизайнер — Андрей Смирнов
Digitas Moscow (агентство):
Digital Experience Director — Владимир Маклаков
Digital creative lead — Константин Симонов
Стратег — Кристина Адамович
Старший аккаунт-менеджер — Анастасия Волконская
Менеджер проектов — Екатерина Белошкурская
Старший Арт-Директор — Анна Дёмина
Диджитал Арт-Директор — Илья Ильяскин
Дизайнер — Сергей Васильев
Копирайтер — Алина Иванова-Скрябина
Менеджер по нестандартным медиа проектам — Анна Белова
Starcom Russia (медиапланирование и размещение):
Директор по работе с клиентами — Татьяна Чорная
Руководитель группы по планированию рекламы — Алевтина Архипова
Старший менеджер по планированию рекламы — Вера Коновалова
Старший менеджер по планированию рекламы в digital — Марина Болбас
Старший менеджер по планированию рекламы в digital — Дарья Кузнецова
Экспириенс стратег — Юлианна Мурадян
Сreata (съемки):
Директор по работе с клиентами — Олег Кондратьев
Менеджер по работе с клиентами — Анастасия Рыжих
Mazars (юридическая поддержка стимулирующего мероприятия):
Юрист, менеджер юридических проектов — Эльвира Данилова
ADV/web-engineering (разработка и поддержка мобильного приложения):
Руководитель проектного направления McDonald’s — Анна Плуталова
Ведущий аналитик проекта Монополия в McDonald’s — Анастасия Романова
Арт-директор — Алексей Сабанцев
Руководитель группы разработки — Борис Вишняков
Руководитель группы аналитиков — Лиана Султанова
Ведущий менеджер проекта сайта McDonald’s — Владимир Токмажевский
Ведущий менеджер проекта мобильного приложения McDonald’s — Сергей Семин
Профильм (продакшн):
Режиссер — Алексей Соболев
Оператор — Михаил Кричман
Исполнительный продюсер — Олеся Шепелева
Продюсер — Андрей Дубинин
Prodigious (пост-продакшн):
Управляющий директор — Ирина Новикова
Директор по развитию — Мария Роменская
Пост-продакшн продюсер — Андрей Пучков
Специалист по трехмерной компьютерной графике — Алексей Виноградов
Специалист по компьютерной графике — Надежда Кузьмина
Специалист по компьютерной графике — Александр Ганаев
Супервайзер компьютерной графики — Андрей Казаков