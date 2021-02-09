«Повезет даже тем, кому не везет»: McDonald’s запустил промо нового формата «Монополии»

McDonald’s перезапускает свою знаменитую «Монополию» в онлайн-формате — теперь участникам акции не нужно срывать стикеры на упаковке, их можно получить в мобильном приложении бренда. Над проведением интегрированной компании работала большая команда из Leo Burnett Moscow (входит в Publicis Groupe Russia ), Starcom Russia, Digitas Moscow, Prodigious, Creata и ADV/web-engineering. Об этом Sostav сообщила пресс-служба медиагруппы.

Для реализации проекта в федеральном масштабе было задействовано большое количество каналов коммуникации: от ТВ и digital до indoor-материалов в предприятиях сети. Главным элементом промо стал гипнотизирующий тизер — в нем дается установка на удачу. Для достижения поставленной цели пользователю необходимо установить на свой смартфон приложение «Монополия» от McDonald’s.

Александр Мерзляков, креативный директор Publicis Groupe Russia : Мы несколько лет приучали людей срывать стикеры «Монополии» и, кажется, преуспели в этом. Но время не стоит на месте. Стикеры стали виртуальными, а значит, нужно формировать у людей новую привычку. Для этого мы запустили тизерную кампанию, дающую будущим участникам игры «установку на удачу» — код, ведущий на скачивание приложения. А на основном этапе рассказали о том, что с приложением в «Монополии» везет даже тем, кому не везет, потому что шансы на выигрыш по-настоящему высоки.

Также креаторы представили серию забавных роликов о повседневных конфузах. Например, в одном из них подружке невесты не удается поймать заветный букет на свадьбе.

В другом видео рассказывается история о последствиях самостоятельного ремонта. Его главному герою не везет с дрелью — одно неловкое действие лишает весь дом электричества.

Так бренд хотел показать, что каждого пользователя digital-версии «Монополии» гарантированно ожидает удача — без лишних усердий и неловких ситуаций. С 31 января в рамках активации McDonald’s разыгрываются более 27 млн призов, среди них — квартиры от группы «Самолет»; путешествия от TUI и FUN&SUN; IPhone 12, Apple Watch и AirPods от Visa, электросамокаты от «Комус», а еще множество подписок, сертификатов и других подарков.

Промо-акция «Монополия» в McDonald’s в России впервые была запущена в 2013 году и с тех пор стала одной из самых популярных у поклонников сети — охота за стикерами на упаковках блюд не оставляла равнодушным никого. Это переросло в своего рода челлендж — пользователи даже обменивались ими в соцсетях, чтобы ускорить сбор улиц.

Приход пандемии был вынужден перенести культовый проект в онлайн — о планах запуска игры в мобильном формате стало известно в январе 2021 года. По словам креаторов, digital-стикеры стали «гораздо удобнее, честнее и безопаснее» — их нельзя потерять, подделать или украсть, а также в приложении можно легко отследить, какие уже есть, а какие необходимо «добрать» для получения приза.

Состав творческой группы:



McDonald’s в России (клиент):

Вице-президент по маркетингу — Дарья Назаркина

Директор по маркетингу — Максим Бабиков

Старший директор по цифровым технологиям и маркетингу — Андрей Байков

Менеджер по маркетингу — Анастасия Порубаева

Digital-менеджер — Екатерина Саркисова

Digital-менеджер — Руслан Ледовский

Ассистент маркетинг-отдела — Вероника Соколова

Leo Burnett Moscow (агентство, входит в Publicis Groupe Russia ):

Креативный директор — Александр Мерзляков

Старший арт-директор — Лейла Мухаметзянова

Копирайтер — Ксения Малинина

Директор по стратегическому планированию — Елена Андрич

Управляющий директор — Оксана Шевченко

Директор группы по работе с клиентами — Дарья Хвойко

Менеджер клиентского отдела — Дарья Мирошниченко

Продюсер — Олег Гридасов

Руководитель дизайн-студии — Алексей Андреев

Старший траффик-менеджер дизайн-студии — Игорь Шестаков

Дизайнер — Андрей Смирнов

Digitas Moscow (агентство):

Digital Experience Director — Владимир Маклаков

Digital creative lead — Константин Симонов

Стратег — Кристина Адамович

Старший аккаунт-менеджер — Анастасия Волконская

Менеджер проектов — Екатерина Белошкурская

Старший Арт-Директор — Анна Дёмина

Диджитал Арт-Директор — Илья Ильяскин

Дизайнер — Сергей Васильев

Копирайтер — Алина Иванова-Скрябина

Менеджер по нестандартным медиа проектам — Анна Белова

Starcom Russia (медиапланирование и размещение):

Директор по работе с клиентами — Татьяна Чорная

Руководитель группы по планированию рекламы — Алевтина Архипова

Старший менеджер по планированию рекламы — Вера Коновалова

Старший менеджер по планированию рекламы в digital — Марина Болбас

Старший менеджер по планированию рекламы в digital — Дарья Кузнецова

Экспириенс стратег — Юлианна Мурадян

Сreata (съемки):

Директор по работе с клиентами — Олег Кондратьев

Менеджер по работе с клиентами — Анастасия Рыжих

Mazars (юридическая поддержка стимулирующего мероприятия):

Юрист, менеджер юридических проектов — Эльвира Данилова

ADV/web-engineering (разработка и поддержка мобильного приложения):

Руководитель проектного направления McDonald’s — Анна Плуталова

Ведущий аналитик проекта Монополия в McDonald’s — Анастасия Романова

Арт-директор — Алексей Сабанцев

Руководитель группы разработки — Борис Вишняков

Руководитель группы аналитиков — Лиана Султанова

Ведущий менеджер проекта сайта McDonald’s — Владимир Токмажевский

Ведущий менеджер проекта мобильного приложения McDonald’s — Сергей Семин

Профильм (продакшн):

Режиссер — Алексей Соболев

Оператор — Михаил Кричман

Исполнительный продюсер — Олеся Шепелева

Продюсер — Андрей Дубинин

Prodigious (пост-продакшн):

Управляющий директор — Ирина Новикова

Директор по развитию — Мария Роменская

Пост-продакшн продюсер — Андрей Пучков

Специалист по трехмерной компьютерной графике — Алексей Виноградов

Специалист по компьютерной графике — Надежда Кузьмина

Специалист по компьютерной графике — Александр Ганаев

Супервайзер компьютерной графики — Андрей Казаков