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31.08.2021 в 08:00

McDonald’s зарегистрирует в России товарный знак «Макдак»

Компания уже имеет несколько запатентованных марок

Американская компания McDonald’s отправила заявку в Роспатент для регистрации неофициального названия сети «Макдак» в качестве товарного знака, сообщает РБК.

В пресс-службе компании отметили, что хотят таким образом защитить бренд организации. Компания уже имеет несколько запатентованных товарных знаков в России, среди которых также «Макдоналдс», «Университет Гамбургерологии», «БигМак», «МакФлурри», «МакКафе».

Товарные знаки в России представляют собой интеллектуальную собственность. Пользоваться ими имеет право лишь правообладатель.

Ранее сообщалось, что Роспатент разработал новый информационный сервис, который позволит предпринимателям проверить, насколько уникально их изобретение. Предприниматели в режиме онлайн могут проверить созданный ими товарный знак, логотип, графическое изображение или словесное обозначение. Пока он работает в тестовом режиме.

Роспатент McDonald’s Макдак
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