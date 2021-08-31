McDonald’s зарегистрирует в России товарный знак «Макдак»

Американская компания McDonald’s отправила заявку в Роспатент для регистрации неофициального названия сети «Макдак» в качестве товарного знака, сообщает РБК.

В пресс-службе компании отметили, что хотят таким образом защитить бренд организации. Компания уже имеет несколько запатентованных товарных знаков в России, среди которых также «Макдоналдс», «Университет Гамбургерологии», «БигМак», «МакФлурри», «МакКафе».

Товарные знаки в России представляют собой интеллектуальную собственность. Пользоваться ими имеет право лишь правообладатель.

Ранее сообщалось, что Роспатент разработал новый информационный сервис, который позволит предпринимателям проверить, насколько уникально их изобретение. Предприниматели в режиме онлайн могут проверить созданный ими товарный знак, логотип, графическое изображение или словесное обозначение. Пока он работает в тестовом режиме.