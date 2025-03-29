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18+
29.03.2025 в 18:05

McDonald’s ускоряет автоматизацию: кассиры уходят, ИИ остается

В американских ресторанах сети разворачивается масштабное внедрение цифровых технологий

McDonald’s продолжает курс на автоматизацию: в ресторанах сети в США все активнее заменяют живых сотрудников цифровыми решениями. Компания инвестирует в искусственный интеллект, умные киоски самообслуживания и автоматизированные кухни, чтобы ускорить обслуживание и оптимизировать расходы.

Первым шагом стало внедрение киосков, принимающих наличные и выдающих сдачу. Они уже появились в ряде американских ресторанов и позволяют клиентам оформлять заказы без участия кассиров. «Это не замена сотрудников, а возможность перераспределить их на более важные задачи, связанные с качеством сервиса», — заявили в McDonald’s.

Ранее сеть тестировала голосовой ИИ для приема заказов, но столкнулась с проблемами: система ошибалась, путая позиции меню и добавляя ингредиенты не по рецепту. Эксперимент приостановили, но компания продолжает искать новые способы внедрения технологий.

В 2025 году McDonald’s планирует модернизировать 43 000 ресторанов по всему миру. В качестве приоритетных направлений компания называет — интеллектуальное управление кухней, прогнозирование загрузки с помощью ИИ и дальнейшее сокращение участия человека в процессе приготовления и выдачи заказов.

McDonald’s
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