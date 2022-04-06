Журналистов Матвея Ганапольского и Евгения Киселева включили в новый реестр иноагентов

Министерство юстиции опубликовало новый реестр физических лиц — иностранных агентов, в него включены журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.

В качестве причины для включения в список физлиц-иноагентов указано, что они осуществляют политическую деятельность в интересах иностранного государства — Украины. Оба журналиста проживают на территории этой страны и работают в местных СМИ, а значит, получают зарубежное финансирование.

Матвей Ганапольский работает на телеканале «Прямой», принадлежащем экс-президенту Украины Петру Порошенко. До 2022 года он был ведущим радиостанции «Эхо Москвы». Украинское гражданство получил в 2016 году.

Евгений Киселев до начала 2000-х работал на НТВ, занимал пост гендиректора телеканала. На Украине работает с 2008 года. Он был штатным советником управляющего директора в Group DF, а с 2020 года — ведущим на канале «Украина 24».

Источник РБК в Госдуме рассказал, что данный реестр носит технический характер. Он нужен для удобства ЦИК, которая в ходе избирательных кампаний будет получать все данные об иноагентах и связанных с ними физлицах. Никаких дополнительных требований к маркировке в соцсетях и СМИ для лиц из списка не потребуется, уточнил собеседник.