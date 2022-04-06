Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+10
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.04.2022 в 05:40

Журналистов Матвея Ганапольского и Евгения Киселева включили в новый реестр иноагентов

Минюст составил новый список физлиц-иноагентов

Министерство юстиции опубликовало новый реестр физических лиц — иностранных агентов, в него включены журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.

В качестве причины для включения в список физлиц-иноагентов указано, что они осуществляют политическую деятельность в интересах иностранного государства — Украины. Оба журналиста проживают на территории этой страны и работают в местных СМИ, а значит, получают зарубежное финансирование.

Матвей Ганапольский работает на телеканале «Прямой», принадлежащем экс-президенту Украины Петру Порошенко. До 2022 года он был ведущим радиостанции «Эхо Москвы». Украинское гражданство получил в 2016 году.

Евгений Киселев до начала 2000-х работал на НТВ, занимал пост гендиректора телеканала. На Украине работает с 2008 года. Он был штатным советником управляющего директора в Group DF, а с 2020 года — ведущим на канале «Украина 24».

Источник РБК в Госдуме рассказал, что данный реестр носит технический характер. Он нужен для удобства ЦИК, которая в ходе избирательных кампаний будет получать все данные об иноагентах и связанных с ними физлицах. Никаких дополнительных требований к маркировке в соцсетях и СМИ для лиц из списка не потребуется, уточнил собеседник.

иногент
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.