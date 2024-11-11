Производитель Barbie извинился за ссылку на порносайт на упаковках кукол

Американский производитель игрушек Mattel извинился за ошибку в адресе сайта, указанном на упаковках недавно выпущенной коллекции кукол «Wicked». Вместо нужного интернет-адреса на коробках напечатали ссылку на порносайт. Об этом сообщает Daily Beast, ссылаясь на официальное заявление компании.

Коллекция кукол Barbie была создана в честь экранизации мюзикла «Злая» (Wicked) с Арианой Гранде и Синтией Эриво в главных ролях. Как пишет издание, об ошибке в ссылке начали сообщать пользователи на Reddit, а затем в соцсети X.

«Мы глубоко сожалеем об этой досадной ошибке и оперативно решаем проблему. Родители должны знать, что указанный веб-сайт не предназначен для детей», — сказано в официальном заявлении Mattel.

В компании рекомендовала владельцам кукол выбросить упаковку или закрыть наклейку, содержащую неправильный веб-адрес.

Ранее сообщалось, что Mattel построит два тематических парка развлечений: первый — в 2024 году в Глендейле (штат Аризона), второй — в 2026 году в Канзас-Сити (штат Миссури).