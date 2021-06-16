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16.06.2021 в 14:00

Ради нашей работы: свадебные музыканты призвали активнее пользоваться дейтинг-сервисами

Музыкальный клип о трудностях организаторов торжества во время пандемии сняла студия Райана Рейнольдса в рамках промо Match

Холдинг приложений для онлайн-знакомств Match (Tinder, OkCupid, Hinge и PlentyOfFish) совместно с продакшн-студией Maximum Effort голливудского актера Райана Рейнольдса выпустили совместное промо — в ролике организаторы свадеб и выступающие на них певцы призвали пользователей активнее искать вторую половинку в дейтинг-сервисах (чтобы у них была работа).

В рекламе можно увидеть 12 настоящих свадебных певцов, которые после снятия пандемийных ограничений готовы вность стать частью вашего «знаменательного дня». Запрет на проведение торжеств принес большие переживания и финансовые трудности артистам ивентов — кто-то даже был вынужден переехать к свой маме.

Также герои промо предложили использовать в профиле на сайтах знакомств фотографии 2019 года, потому что сейчас «на лицо все последствия карантина».

Забавный саундтрек кампании «Get Back To Love» записали лауреаты премии Grammy Бендж Пасек и Джастин Пол, известные по песням из мюзикла «Ла-Ла Ленд». Продюсером видео стал президент The Recording Academy Харви Мейсон-младший.

Айеша Гиларди, СМО Match, запуск ироничного промо прокомментировала так: «Сейчас мы переживаем поворотный момент для любителей свиданий. Одиночки выходят из самоизоляции, испытывая самые разные чувства. Но одно можно сказать наверняка: они готовы наверстать упущенное».

Ранее стало известно, что правительство США объявило о старте кампании с участием дейтинговых приложений Tinder, Bumble, Hinge, Match, OkCupid, BLK, Chispa, Plenty of Fish и Badoo. Например, пользователи Tinder, которые добавят в свой профиль статус о вакцинации в период со 2 июня по 4 июля 2021 года, получат бесплатный «супер-лайк».

Tinder COVID-19 Match
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